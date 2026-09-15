 Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentina
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Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentina

Los partidos de septiembre y octubre serán su despedida de la Albiceleste.

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Foto: Getty Images
Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 / FOTO:
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Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos que la selección argentina disputará en septiembre y octubre, en lo que se perfila como su despedida definitiva de la Albiceleste. El capitán había anunciado su retiro el 31 de agosto, tras la final del Mundial 2026, pero la AFA y el cuerpo técnico gestionaron su inclusión para que el astro de Rosario reciba el homenaje de su gente en cancha propia.

La triple fecha comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con aforo reducido por sanción de la FIFA. Luego, el 3 de octubre, Argentina enfrentará a Burkina Faso en el Monumental de Buenos Aires, y el 6 de octubre cerrará ante Benín en el mismo escenario. Fuentes cercanas al seleccionado indican que Scaloni quiere que Messi dispute al menos uno de estos partidos para que su última imagen con la camiseta no sea la derrota ante España.

El adiós de Messi

El 10, de 39 años, deja un legado de 207 partidos, 125 goles y títulos como el Mundial 2022 y dos Copas América. La lista oficial ya se publicó, y el objetivo es ofrecerle un cierre emotivo ante el público argentino, que lo acompañó durante más de dos décadas.

Estos amistosos marcarán el inicio de la era post-Messi, con un recambio generacional que Scaloni deberá liderar mientras define su propio futuro al frente del seleccionado. Para millones de hinchas, sin embargo, el foco estará en ver una última vez al mejor jugador de la historia de Argentina vestir la albiceleste en casa.

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Lionel Messi durante la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 - @Argentina

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