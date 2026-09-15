Fervor patrio ilumina calles por festejos de Independencia

Pese a que el cielo estuvo nublado durante las primeras horas de este martes, 15 de septiembre de 2026, las bandas escolares iluminaron las calles de la zona 1 y otros lugares, en su muestra de fervor patrio por los 205 años de Independencia Patria.
El amor a Guatemala movió a miles de estudiantes que desde las primeras horas de este día se concentraron frente a sus centros estudiantiles y otros lugares estratégicos del país para vivir las fiestas de Independencia.
En la Ciudad de Guatemala, el fervor patrio se hizo sentir en la zona 1, donde participaron más de 120 bandas escolares, según datos de las autoridades. Asimismo, en Quetzaltenango, miles de personas llegaron al centro de la localidad para celebrar con desfiles y otras actividades culturales.
De hecho, las bandas desafiaron el clima en varias localidades, porque salieron a marchar, pese a que durante la jornada se hicieron sentir lluvias y lloviznas como en departamentos como Quetzaltenango, Chimaltenango, Baja y Alta Verapaz, reportó la Policía Nacional Civil. Las precipitaciones no apagaron el fervor patrio, especialmente porque agentes de esta institución marcharon bajo la lluvia en uno de los sectores.
En otras noticias patrias: Miles de estudiantes e integrantes de bandas escolares se concentran en la zona 1 para el desfile del 205 aniversario de Independencia.
Fervor patrio en los departamentos
En otros departamentos, como El Quiché, cientos de pobladores salieron a las calles desde ayer para participar en actividades como el encendido de antorchas. Los quichelenses llegaron desde varios sectores del departamento hasta la cabecera departamental, Santa Cruz de El Quiché para encender el fuego patrio en el Parque de la Concha Acústica.
La Municipalidad de Escuintla también notificó que se hicieron varios cierres viales cerca del parque central de la cabecera departamental, por el desarrollo de los festejos patrios. En ese lugar, desde ayer se hicieron conciertos culturales, recorridos de antorchas y actos cívicos para celebrar el fervor patrio.