Temblor de 4.2 grados; sismo tuvo epicentro en el Pacífico

La mañana de este martes, 15 de septiembre de 2026, las autoridades reportaron que un temblor tuvo lugar en el territorio nacional y añadieron que el epicentro del sismo se ubicó en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y Retalhuleu.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) precisó que el movimiento de tierra se registró a eso de las 11:44:11 horas. Sin embargo, los cuerpos de socorro de la capital ni de los departamentos registraron alarma entre la población.
De la misma manera, el temblor no ocasionó daños materiales, porque ninguna compañía de rescatistas reportó tal extremo después del sismo.
Cabe destacar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sugiere que en cada hogar existe un plan familiar de respuesta y que en las viviendas exista una mochila de las 72 horas por miembro de la familia, en caso de un temblor fuerte.
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¿Qué hacer en caso de temblor?
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.