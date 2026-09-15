Desfile de Independencia: Fervor Patrio en Centro Histórico

El sonido de los redoblantes, bombos, liras, cuádruples y trompetas se apoderó de la Plaza de la Constitución en el desfile de Independencia que conmemora las fiestas patrias. Desde muy temprano, las bandas estudiantiles y corporativas pasaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde autoridades del Organismo Ejecutivo observan para recibir el saludo de la población.
El principal corredor del Desfile de Independencia 2026 fue la 7a. avenida de la zona 1 capitalina, donde los estudiantes recorrieron el Centro Histórico para llegar a la Plaza de la Constitución, saludar a las autoridades y posteriormente dirigirse al Parque Jocotenango, antes conocido como Parque Morazán, donde se espera que rompan filas.
Cabe destacar que una de las tradiciones del 15 de Septiembre es que algunas de las bandas escolares hacen otro recorrido durante la tarde, para llegar hasta la Estación Central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde los estudiantes reciben el "bautizo" de los rescatistas, quienes dirigen hacia ellos agua con mangueras especiales para apagar incendios.
Mientras tanto, en la zona 1, miles de personas disfrutan del fervor y el sentimiento patriota por las actividades que ahí se desarrollan. Desde el pasado lunes, el Centro Histórico vivió muchas actividades patrias, entre recorridos de antorchas, izada de bandera, cañonazos y servicios religiosos.
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Apertura del Desfile de Independencia
El Ejército de Guatemala informó que el pelotón encargado de iniciar con el Desfile de Independencia en la Plaza de la Constitución fue el de gastadores de la Escuela Politécnica, quienes encabezaron la actividad.
Los integrantes de este pelotón recorrieron las principales calles de la séptima avenida, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para llegar al Palacio Nacional de la Cultura.
La institución castrense destacó la "gallardía, disciplina y marcialidad", de los integrantes de este pelotón.
Además, distintos establecimientos educativos hacen gala de las festividades patrias, representados en sus bandas y estudiantes.