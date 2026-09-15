 El Inter Miami presenta a su nuevo director técnico
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El Inter Miami presenta a su nuevo director técnico

Inter Miami ya había cerrado el acuerdo con Cristian 'Kily' González semanas atrás, pero su incorporación estaba pendiente de la visa de trabajo, que finalmente recibió.

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Cristian 'Kily' González, nuevo técnico del Inter Miami - Inter Miami
Cristian 'Kily' González, nuevo técnico del Inter Miami / FOTO: Inter Miami CF
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El Inter Miami hizo oficial este martes la llegada del argentino Cristian ‘Kily’ González como su nuevo director técnico. El entrenador rosarino, de 52 años, asumirá el mando de un equipo en el que militan figuras como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Casemiro, con un contrato que lo vincula a la institución hasta junio de 2028.

Inter Miami CF confirmó la incorporación del estratega después de que se validara la visa necesaria para que pueda trabajar en Estados Unidos. "Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González", publicó el club en sus redes sociales, acompañado de una imagen del argentino con la indumentaria de entrenamiento.

El Inter Miami en busca de un nuevo título

El debut del nuevo entrenador llegará prácticamente de inmediato, ya que este miércoles dirigirá su primer partido al frente de Las Garzas ante Cruz Azul por la Campeones Cup. El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20:00 horas locales y representará una prueba importante para un equipo que atraviesa un momento complicado y que ya tuvo a Javier Mascherano y Guillermo Hoyos en el banquillo durante esta temporada.

González afrontará en Miami su cuarta experiencia como entrenador después de sus pasos por Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Antes de iniciar su carrera en los banquillos, tuvo una destacada trayectoria como futbolista, con etapas en clubes como Valencia, Inter de Milán y Boca Juniors, además de ser internacional con Argentina y conquistar el oro olímpico en Atenas 2004. En España ganó una Liga y una Supercopa con Valencia, mientras que en Italia levantó una Liga, dos Copas y una Supercopa con el Inter.

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Inter Miami, MLS - @InterMiamiCF

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