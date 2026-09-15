 Noche de Leyendas en Cementerio de Antigua Guatemala
Farándula

Cementerio de Antigua Guatemala abrirá sus puertas para “Una noche de Leyendas”, ¿te animas?

Durante octubre y noviembre de 2026, Antigua Guatemala ofrece un recorrido nocturno en el Cementerio San Lázaro con historias de misterios, terror y fantasmas.

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Noches de Leyendas, Las narraciones del sereno
Noches de Leyendas / FOTO: Las narraciones del sereno
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Antigua Guatemala se prepara para recibir una experiencia única y escalofriante con la "Noche de Leyendas de Espantos y Aparecidos", un evento que transformará el histórico Cementerio San Lázaro.

en el escenario de relatos ancestrales durante los meses de octubre y noviembre de 2026. Esta iniciativa cultural busca revivir y compartir las historias de tradición oral que han marcado a generaciones en Guatemala, ofreciendo al público una inmersiva jornada nocturna.

El evento tendrá lugar en tres fines de semana. Las primeras funciones serán el 16 y 17 de octubre, seguidas por nuevas presentaciones el 23 y 24 del mismo mes. En noviembre, la cita continuará los días 6, 7, 13 y 14.

A partir de las 18:00 horas y hasta la medianoche, los visitantes recorrerán el cementerio escuchando historias inspiradas en leyendas y relatos tradicionales del imaginario guatemalteco. La actividad promete una atmósfera envolvente entre misterios y apariciones.

El ingreso cuesta Q70 por persona. Para adquirir los boletos, se debe realizar la solicitud por medio de WhatsApp al número 3010-4655.

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Noche de Leyendas - Instagram

Organizado por Narraciones del Sereno, este evento Noche de Leyendas se perfila como una cita imperdible para quienes deseen conectar con el patrimonio inmaterial del país.

La propuesta va más allá del mero entretenimiento, presentándose como una actividad cultural dedicada a la preservación del arte, la historia y, sobre todo, los relatos que, según sus creadores, fueron transmitidos por abuelos y forman parte intrínseca de la identidad guatemalteca desde tiempos inmemoriales.

Principal objetivo

Noche de Leyendas busca acercar estas fascinantes narraciones a las nuevas generaciones a través de una experiencia nocturna cuidadosamente ambientada. 

La combinación de narración oral y una atmósfera envolvente busca mantener vivos los relatos de espantos y aparecidos, asegurando que estas historias, que han pasado de boca en boca entre familias guatemaltecas, continúen resonando en el tiempo.

Todas las presentaciones se llevarán a cabo en un horario extendido, desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche, a las 12:00 de la madrugada.

El Cementerio San Lázaro, ubicado en la Calle de los Recoletos #55, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, será el escenario perfecto para combinar recorridos, narraciones y una ambientación que transportará a los asistentes a las profundidades de las historias guatemaltecas.

Para facilitar la adquisición de boletos y la solicitud de información, los organizadores han dispuesto un canal de comunicación directo. Los interesados pueden enviar mensajes a través de WhatsApp al número 3010-4655.

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