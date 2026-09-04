Designan juzgado para seguimiento de antejuicio contra alcalde de Antigua Guatemala

La solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, fue enviada al Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
La judicatura deberá remitirlo a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez.
La solicitud fue presentada ayer por la Fiscalía contra la Corrupción ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con el objetivo de que se inicien las diligencias de antejuicio contra el jefe edil.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, en la que se señalaron posibles ilícitos derivados de la presunta inobservancia de procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con el Ministerio Público, las posibles irregularidades estarían relacionadas específicamente con el proceso utilizado para el otorgamiento de una licencia municipal.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7