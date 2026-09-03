MP solicita retirar antejuicio al alcalde de Antigua Guatemala

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó el inicio del procedimiento de antejuicio contra Juan Manuel Asturias, alcalde de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por posibles irregularidades relacionadas con el otorgamiento de una licencia municipal.
La solicitud fue presentada este jueves ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con el objetivo de que se inicien las diligencias de antejuicio contra el jefe edil.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, en la que se señalaron posibles ilícitos derivados de la presunta inobservancia de procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con la Fiscalía, las posibles irregularidades estarían relacionadas específicamente con el proceso utilizado para el otorgamiento de una licencia municipal.
Alcalde aún no se ha pronunciado
La petición del Ministerio Público busca que se determine si existen elementos que ameriten continuar con una investigación contra Asturias, quien ocupa el cargo de alcalde de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
El procedimiento de antejuicio deberá continuar conforme a las etapas establecidas para este tipo de casos, en las que se determinará si existen fundamentos para retirar la inmunidad de la que goza el funcionario en su calidad de alcalde.
Hasta el momento, el alcalde no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud de antejuicio presentada en su contra.