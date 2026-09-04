Bloqueos: Manifestantes mantienen presencia en diferentes carreteras

Una nueva jornada de bloqueos se presenta este viernes, 4 de septiembre, en Guatemala, por parte de personas que expresan su descontento ante el alza de los precios de los combustibles, que ya refleja cifras históricas. Los ciudadanos piden respuestas a las autoridades para implementar un alivio ante esta situación.
El tránsito vehicular se encuentra afectado en tres puntos de la red vial nacional, según el reporte actualizado de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial). Estos son:
CA-1 Oriente
- Kilómetro 46, El Cerinal.
RD-SRO-03
- Kilómetro 60.5, desvío hacia Santa Cruz Naranjo.
- Kilómetro 68, sector de Amberes.
Las autoridades recomendaron a los conductores tomar las precauciones necesarias y considerar rutas alternas.
En la capital
En la Ciudad de Guatemala también se reportan protestas. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que un grupo de manifestantes se encuentra en la conexión de la calzada Atanasio Tzul hacia la Torre del Reformador.
Por el momento, se desconocen las peticiones que hacen los ciudadanos. No se ha confirmado si tienen que ver con los combustibles.
Por aparte, los exmilitares y expatrulleros continúan con el plantón en los alrededores del Congreso, en la zona 1 capitalina.