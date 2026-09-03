Diésel en Guatemala: Precio más alto en la historia

El precio del diésel volvió a subir en Guatemala y este 3 de septiembre alcanzó nuevos niveles en las estaciones de servicio monitoreadas, donde el galón llegó a superar los Q46 y, en algunos establecimientos, alcanzó los Q47.
El incremento ocurrió apenas dos días después de que se observara una reducción en el precio del combustible. El 1 de septiembre, el diésel se comercializaba por debajo de los Q45 por galón en las estaciones verificadas, luego de permanecer durante varias jornadas en niveles elevados.
La disminución había representado un breve alivio para los consumidores, después de que el diésel alcanzara los Q45.39 por galón durante dos semanas, uno de los valores más altos registrados en los monitoreos de precios de combustibles realizados en el país. Sin embargo, la reducción duró únicamente dos días.
MEM sin actualizar su reporte semanal
Al momento de esta publicación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) todavía no ha actualizado su reporte semanal de precios. La cartera mantenía publicados los valores correspondientes al 28 de agosto, por lo que los precios registrados en las estaciones este 3 de septiembre corresponden al monitoreo realizado por este medio y no a un nuevo promedio oficial del ministerio.
El aumento del diésel se produjo en medio del descontento expresado por transportistas. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, pilotos realizaron bloqueos en distintos puntos del interior del país para exigir al Organismo Ejecutivo y al Congreso medidas ante el incremento en el costo de los combustibles.
Con el nuevo aumento, el precio del diésel vuelve a colocarse por encima de los Q46 por galón, mientras algunos expendedores ya reportaban valores de hasta Q47.