MEM explica precios de combustibles e impacto internacional

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este lunes, 31 de agosto, sobre el comportamiento de los precios de los combustibles a nivel nacional y señaló que los valores continúan influenciados principalmente por las condiciones internacionales de los productos refinados del petróleo.
Recordó que, desde julio, los precios internacionales de los combustibles se han mantenido al alza debido, entre otros factores, al riesgo de nuevos ataques militares en Medio Oriente, la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la reanudación de combates en Líbano y ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz.
La institución explicó que Guatemala importa derivados del petróleo y no petróleo crudo, por lo que los precios nacionales dependen principalmente de las cotizaciones internacionales de productos refinados, como las gasolinas y el diésel.
Asimismo, mencionó que estos valores pueden variar por factores como la oferta y demanda, niveles de inventarios, decisiones de producción, interrupciones del suministro y tensiones geopolíticas.
Precios vigentes de los combustibles
De acuerdo con la cartera, los monitoreos realizados reflejan que, en modalidad de autoservicio en la Ciudad de Guatemala, los precios promedio registrados fueron de Q40.58 por galón para la gasolina superior, Q38.76 para la gasolina regular y Q45.37 para el diésel.
Destacó que la gasolina regular presentó una reducción asociada a la implementación del E10, mezcla que incorpora etanol al combustible.
Finalmente, el MEM indicó que realiza inspecciones permanentes en las estaciones de servicio para verificar que no existan distorsiones en los precios de los combustibles. Para ello, utiliza como referencia los precios establecidos en el artículo 49 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.
La institución también recordó que los consumidores pueden reportar posibles irregularidades ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), además de utilizar los canales de atención del MEM.
* Con información de la periodista Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7