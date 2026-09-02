 Tercer día de protestas frente al Congreso y en carreteras
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Tercer día de protestas: Manifestantes siguen afuera del Congreso y otros bloquean rutas

Los ciudadanos hacen distintas peticiones a las autoridades.

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Bloqueos en la ruta al Pacífico y los alrededores del Congreso.,
Bloqueos en la ruta al Pacífico y los alrededores del Congreso. / FOTO:
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Por tercer día consecutivo, Guatemala es escenario de protestas de parte de grupos de manifestantes que hacen diferentes solicitudes a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, enfocadas principalmente en temas económicos. Esta situación ha generado impacto en el tránsito debido a que se tienen áreas bloqueadas.

Los ciudadanos que representan a las asociaciones de expatrulleros y exmilitares mantienen un plantón en los alrededores de la sede del Congreso de la República, en la zona 1 capitalina.

De acuerdo con la información recabada, los manifestantes solicitan la aprobación de las iniciativas 6565, 6761 y 6416 que busca beneficios económicos para este sector.

Los ciudadanos piden a los diputados que las propuestas sean agendadas, se les dé lectura en las sesiones del pleno y posteriormente sean aprobadas.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), hay desvíos vehiculares que abarcan la 9ª calle y 8ª avenida de la zona 1. Por ello, se sugirió como rutas alternas las 2ª, 4ª, 10ª y 12ª avenidas para dirigirse hacia el sur del Centro Histórico.

Bloqueos en carreteras

La PMT de Villa Nueva dio a conocer que un grupo de manifestantes bloquea el paso en el kilómetro de la 14 ruta al Pacífico (CA-9), con dirección a la Ciudad de Guatemala.

 La entidad explicó que esta situación ya genera complicaciones de tránsito, por lo que instó a los usuarios a circular por rutas alternas para evitar inconvenientes.

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