Por segundo día, protestas se mantienen afuera del Congreso

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala confirmaron que este martes, 1 de septiembre, continúa la presencia de manifestantes en los alrededores del Congreso. En el área convergen distintos grupos y esto ha generado complicaciones para la circulación vehicular.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina explicó que las personas que forman parte de las protestas se encuentran en la 8ª avenida, entre 9ª y 10ª calle de la zona 1, en la parte de atrás del Palacio Legislativo.
Se trata de representan de asociaciones de expatrulleros, exoldados, exespecialistas del Ejército y sus viudas, que busca que los diputados incluyan en agenda, conozcan y eventualmente aprueben las iniciativas de ley que les traerían beneficios económicos.
Asimismo, grupos de transportistas de carga llevan a cabo un plantón en este sector, el cual se suma a la serie de bloqueos que se mantienen en diferentes carreteras del país desde ayer para exigir respuestas al Gobierno y el Legislativo ante el alza en los precios de los combustibles.
Desvíos vehiculares
Tomando en cuenta el cierre en este importante tramo del centro de la Ciudad, la PMT detalló que se tiene un desvío vehicular en la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1, donde hay presencia de personal de esa entidad y de la Policía Nacional Civil.