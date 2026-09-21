 Atlético responde a las quejas de Mourinho tras el derbi
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Atlético de Madrid responde a las quejas de José Mourinho tras el derbi

El equipo colchonero utilizó sus redes sociales para responder a José Mourinho, luego de que el portugués reclamara dos tarjetas rojas durante el derbi.

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José Mourinho, técnico del Real Madrid - EFE
José Mourinho, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE
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El Atlético de Madrid respondió este lunes a las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quien cuestionó las decisiones arbitrales durante el derbi disputado entre ambos equipos. Tras imponerse por 2-1, el conjunto rojiblanco utilizó sus redes sociales para contestar las reclamaciones del técnico portugués, quien pidió la expulsión de dos futbolistas durante el encuentro.

La respuesta del Atlético llegó a través de un video publicado en sus plataformas oficiales. En las imágenes se observa una impresora que expulsa una hoja con una fotografía de Mourinho durante su comparecencia ante los medios de comunicación. En la parte inferior del documento, el club incluyó un mensaje con los colores rojiblancos: "Stop acoso arbitral ya", en alusión a las constantes quejas sobre las decisiones de los colegiados.

Las declaraciones de Mourinho tras el Atlético vs. Real Madrid

Las declaraciones del entrenador del Real Madrid se produjeron después de la derrota de su equipo en el derbi. Durante la rueda de prensa, Mourinho mostró fotografías de dos acciones protagonizadas por Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang-in Lee, en las que reclamó tarjetas rojas por entradas sobre Jude Bellingham y Federico Valverde, respectivamente. "Son dos tarjetas rojas claras", aseguró el técnico, quien consideró que las decisiones arbitrales pudieron cambiar el desarrollo del partido.

Mourinho también lamentó las dificultades que afrontó su equipo durante el encuentro y sostuvo que el panorama habría sido distinto si el Atlético hubiera terminado con nueve jugadores. "Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", expresó. Con su publicación, el Atlético respondió públicamente a los reclamos del portugués y reavivó la polémica arbitral que dejó uno de los partidos más comentados de la jornada.

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Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi - Captura de pantalla

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