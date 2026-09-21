Encuentran hombre muerto bajo un puente en Villa Nueva

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este lunes, 21 de septiembre, debajo del puente Tubac, ubicado en el bulevar El Frutal, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
El hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Tras hacer una verificación en el área, confirmaron que se trataba de un hombre, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.
Hasta el momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido, así como las circunstancias en las que ocurrió el hecho en el que perdió la vida.
De forma preliminar se mencionó que posiblemente fue arrastrado por la corriente del río desde otro sector; sin embargo, se desarrollarán las averiguaciones correspondientes para confirmar o descartar esta posibilidad.
Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar del hallazgo para resguardar la escena y quedar a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.
Impacto en el tránsito
Las autoridades de tránsito mantienen presencia en el sector donde fue encontrado el cuerpo debido a que se reportan complicaciones para la circulación vehicular en este punto y otros aledaños debido a que las acciones por esta emergencia continúan en desarrollo.
"Esto está generando que las personas curiosas disminuyan la velocidad o bien detengan la marcha para tomar fotografías, lo cual afecta la movilización del tránsito en el bulevar El Frutal, en ambos sentidos",
explicó Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Se indicó que se continuará brindando información sobre el avance de las diligencias en esta importante área que conecta los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala.
* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7