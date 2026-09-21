 Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemala
Deportes

Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemala

Jamaica recibe a Guatemala este viernes por la Liga de Naciones de Concacaf; la última vez que se midieron, la Azul y Blanco se llevó la victoria en la Copa Oro.

Compartir:
Partido entre Jamaica y Guatemala por la Copa Oro 2025 - Concacaf
Partido entre Jamaica y Guatemala por la Copa Oro 2025 / FOTO: Concacaf
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Jamaica y Guatemala abren este viernes 25 de septiembre la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 en el National Stadium de Kingston. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo B de la Liga A, sector que también integran Honduras, El Salvador, Surinam y Martinica. Cada equipo jugará cuatro partidos en la ventana de septiembre-octubre —dos de local y dos de visita— y los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final, donde se unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. El torneo, además, sirve como clasificatorio para la Copa Oro 2027.

Los antecedentes inmediatos entre ambos son elocuentes. El 10 de junio de 2025, Jamaica goleó 3-0 a Guatemala en Kingston por las eliminatorias mundialistas, con goles de Jon Russell y un doblete de Warner Brown. Seis días después, en la Copa Oro 2025, Guatemala se desquitó: ganó 1-0 en Carson con tanto de Óscar Santis, su primer triunfo ante los Reggae Boyz en ese certamen. Antes, en noviembre de 2023 empataron 0-0 en un amistoso y en julio de ese año Jamaica se impuso 1-0 en cuartos de la Copa Oro.

Así llegan Jamaica y Guatemala

Jamaica, dirigida de forma interina por Rudolph Speid, no disputa un partido oficial desde marzo. En mayo y junio de 2026 venció 2-0 a India, perdió 0-3 con Nigeria y empató 1-1 con Sudáfrica. En el repechaje por un cupo al Mundial 2026 superó a Nueva Caledonia, pero cayó 0-1 ante República Democrática del Congo. La convocatoria incluye a Leon Bailey, Andre Blake y otros legionarios; el viernes recibe a Guatemala y el 28, a Honduras.

Guatemala, al mando de Luis Fernando Tena, llega de una racha amistosa adversa: 1-0 ante Canadá, 7-0 con Argelia, 3-1 con República Checa y 3-0 con Ecuador. Su último oficial fue el 18 de noviembre de 2025, un 3-1 sobre Surinam. En la tercera ronda mundialista quedó tercera de grupo y no clasificó. Tras Kingston recibirá a El Salvador el 28 de septiembre y luego enfrentará dos veces a Surinam.

El duelo no define el grupo, pero sí el tono de la campaña. Jamaica buscará imponer su casa y la memoria del 3-0 de 2025; Guatemala, repetir la contundencia que mostró en la Copa Oro. Un buen arranque puede ser decisivo en un sector parejo, donde ambos necesitan puntos desde la primera fecha para no quedar atrás rumbo a los cuartos y a la Copa Oro 2027.

Foto embed
Último partido entre Jamaica y Guatemala en Kingston - FFG

También te puede interesar:

Jamaica revela a sus convocados para enfrentar a Guatemala

Con 14 futbolistas europeos, 11 de ellos del futbol inglés, Jamaica presenta una plantilla de primer nivel.

En Portada

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.t
Nacionales

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.

10:55 AM, Sep 21
Accidente en la ruta Interamericana deja seis heridos y complica el tránsitot
Nacionales

Accidente en la ruta Interamericana deja seis heridos y complica el tránsito

08:15 AM, Sep 21
Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemalat
Deportes

Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemala

10:11 AM, Sep 21
Tras allanamientos, Usac confirma que el campus central está abiertot
Nacionales

Tras allanamientos, Usac confirma que el campus central está abierto

09:06 AM, Sep 21
Angélica María y Angélica Vale visitan histórica iglesia en Guatemala y sorprenden a sus seguidorest
Farándula

Angélica María y Angélica Vale visitan histórica iglesia en Guatemala y sorprenden a sus seguidores

08:52 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesReal MadridEstados UnidosSeguridadComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar