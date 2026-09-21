Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemala

Jamaica y Guatemala abren este viernes 25 de septiembre la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 en el National Stadium de Kingston. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo B de la Liga A, sector que también integran Honduras, El Salvador, Surinam y Martinica. Cada equipo jugará cuatro partidos en la ventana de septiembre-octubre —dos de local y dos de visita— y los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final, donde se unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. El torneo, además, sirve como clasificatorio para la Copa Oro 2027.
Los antecedentes inmediatos entre ambos son elocuentes. El 10 de junio de 2025, Jamaica goleó 3-0 a Guatemala en Kingston por las eliminatorias mundialistas, con goles de Jon Russell y un doblete de Warner Brown. Seis días después, en la Copa Oro 2025, Guatemala se desquitó: ganó 1-0 en Carson con tanto de Óscar Santis, su primer triunfo ante los Reggae Boyz en ese certamen. Antes, en noviembre de 2023 empataron 0-0 en un amistoso y en julio de ese año Jamaica se impuso 1-0 en cuartos de la Copa Oro.
Así llegan Jamaica y Guatemala
Jamaica, dirigida de forma interina por Rudolph Speid, no disputa un partido oficial desde marzo. En mayo y junio de 2026 venció 2-0 a India, perdió 0-3 con Nigeria y empató 1-1 con Sudáfrica. En el repechaje por un cupo al Mundial 2026 superó a Nueva Caledonia, pero cayó 0-1 ante República Democrática del Congo. La convocatoria incluye a Leon Bailey, Andre Blake y otros legionarios; el viernes recibe a Guatemala y el 28, a Honduras.
Guatemala, al mando de Luis Fernando Tena, llega de una racha amistosa adversa: 1-0 ante Canadá, 7-0 con Argelia, 3-1 con República Checa y 3-0 con Ecuador. Su último oficial fue el 18 de noviembre de 2025, un 3-1 sobre Surinam. En la tercera ronda mundialista quedó tercera de grupo y no clasificó. Tras Kingston recibirá a El Salvador el 28 de septiembre y luego enfrentará dos veces a Surinam.
El duelo no define el grupo, pero sí el tono de la campaña. Jamaica buscará imponer su casa y la memoria del 3-0 de 2025; Guatemala, repetir la contundencia que mostró en la Copa Oro. Un buen arranque puede ser decisivo en un sector parejo, donde ambos necesitan puntos desde la primera fecha para no quedar atrás rumbo a los cuartos y a la Copa Oro 2027.
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