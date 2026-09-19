 Nómina de Jamaica para enfrentar a Selección de Guatemala
Deportes

Jamaica revela a sus convocados para enfrentar a Guatemala

Con 14 futbolistas europeos, 11 de ellos del futbol inglés, Jamaica presenta una plantilla de primer nivel.

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Leon Bailey, jugador de Jamaica
Leon Bailey, jugador de Jamaica / FOTO: IG de Leon Bailey
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La Selección Nacional de Jamaica dio a conocer su lista de convocados para sus dos partidos correspondientes de la Nations League 2026-2027, donde uno de ellos es su similar de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

En el listado divulgado el viernes, los "Reggae Boyz" utilizan una base de jugadores que militan en el futbol europeo. De los 24 convocados, 11 forman parte de las ligas de Inglaterra, más un jugador de los campeonatos de Grecia, Macedonia del Norte y Turquía -para un total de 14 europeos-.

Asimismo, luego hay un total de 5 futbolistas locales, y 4 que juegan en Estados Unidos. El listado lo completa un jugador participante de la liga costarricense.

Lista oficial de convocados de Jamaica

  • Porteros: Andre Blake (Philadelphia Union - Estados Unidos),  Amal Knight (Lexington SC - Estados Unidos) y Shaquan Davis (Mount Pleasant FA - Jamaica)
  • Defensas: Ronaldo Webster (Bregalnica Štip - Macedonia del Norte), Christopher Ainsworth (Cavalier FC - Jamaica), Tayvon Gray (New York City FC - Estados Unidos), Joel Latibeaudiere (Coventry City - Inglaterra), Richard King (Cavalier FC - Jamaica), Miguel Freckleton (Sheffield United - Inglaterra) y Damion Lowe (Houston Dynamo - Estados Unidos)
  • Mediocampistas: Isaac Hayden (Newcastle United - Inglaterra), Kasey Palmer (Hull City - Inglaterra), Courtney Clarke (Cavalier FC - Jamaica), Dwayne Atkinson (Cavalier FC - Jamaica), Karoy Anderson (Charlton Athletic - Inglaterra), Leon Bailey (Olympiacos - Grecia) y Brandon Cover (Port Vale - Inglaterra)
  • Delanteros: Bailey Cadamarteri (Lincoln City - Inglaterra), Javon East (Deportivo Saprissa - Costa Rica), Rumarn Burrell (Burton Albion - Inglaterra), Renaldo Cephas (Ankaragücü - Turquía), Kaheim Dixon (Charlton Athletic - Inglaterra), Andre Brooks (Sheffield United - Inglaterra) y Tyreece Campbell (Charlton Athletic - Inglaterra)
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Convocados de la Selección de Jamaica - @jff_football

Juegos de Jamaica

La Selección de Jamaica forma parte de la Liga A de la Nations League 2026-2026, grupo B, junto a los combinados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Martinica y Surinam.

Para el mes de septiembre, la Selección de Jamaica se medirá primero a Guatemala y posteriormente a Honduras, ambos partidos en condición de local, por lo que prácticamente debe de asegurar los 6 puntos en el arranque de las actividades.

  • Viernes 26 de septiembre: Jamaica vs. Guatemala a las 18:00 horas
  • Lunes 28 de septiembre: Jamaica vs. Honduras a las 18:00 horas. 
Selección Nacional: Jorge Aparicio recibe respaldo de Luis Tena

Asimismo, César Archila de Municipal recibe la confianza del técnico y Stheven Robles es el único de Comunicaciones en la convocatoria.

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