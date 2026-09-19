 Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR
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Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR

Los aficionados de la Selección Nacional participaron en un Fan Fest en el CAR, donde pudieron compartir con jugadores previo a los próximos partidos internacionales.

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Firma de autógrafos en el CAR por parte de la Selección de Guatemala - FFG
Firma de autógrafos en el CAR por parte de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG
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La Selección Nacional de Guatemala tuvo este sábado un encuentro especial con sus aficionados durante el ‘Fan Fest’ realizado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en la zona 15 capitalina. La actividad sirvió como antesala a los compromisos que el combinado guatemalteco afrontará en la próxima fecha FIFA, correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf.

El evento fue organizado por los patrocinadores de la Bicolor, quienes prepararon distintas dinámicas para los seguidores que acudieron al CAR. Además, los aficionados tuvieron la oportunidad de compartir con integrantes de la Selección Nacional y participar en sesiones de firmas de autógrafos, en una jornada que permitió estrechar el vínculo entre el equipo y su afición antes de una serie de partidos importantes.

Lo que viene para la Selección Nacional de Guatemala

  • Guatemala disputará cuatro encuentros entre finales de septiembre e inicios de octubre. El primer desafío será el 25 de septiembre frente a Jamaica, como visitante, a las 18:00 horas. Posteriormente, el combinado nacional recibirá a El Salvador el 28 de septiembre, a las 20:00 horas, en el estadio El Trébol, donde todavía hay entradas disponibles. 
  • Los otros dos compromisos serán contra Surinam: primero, como visitante en Paramaribo el 2 de octubre a las 16:00 horas, y luego en territorio guatemalteco el 5 de octubre a las 18:00 horas.

Los dos partidos como local ante El Salvador y Surinam se disputarán en El Trébol debido a que el Estadio Doroteo Guamuch Flores continúa inhabilitado por los trabajos de remozamiento. El escenario deportivo permanece fuera de funcionamiento después de un proceso que se ha extendido por más de dos años, mientras las autoridades continúan sin ofrecer una respuesta definitiva sobre su reapertura. Ante este panorama, la Selección Nacional se prepara para afrontar sus compromisos con el respaldo de sus aficionados.

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