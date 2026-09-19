¡Batacazo en la Premier! El Brighton golea al Arsenal

El Brighton protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al imponerse con autoridad 3-0 al Arsenal, que sufrió su primera derrota de la temporada y perdió el liderato de la Premier League. El conjunto dirigido por Fabian Hürzeler ofreció una actuación sobresaliente, especialmente por su intensidad, presión y capacidad para mantener al cuadro londinense lejos de su portería durante buena parte del encuentro.
El equipo local tomó el control desde los primeros minutos y encontró en Kostoulas a uno de sus grandes protagonistas. El delantero griego participó en la construcción del primer gol, obra de Gross, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería después de rozar el poste. Antes del descanso, Kostoulas volvió a aparecer para culminar una rápida transición ofensiva y colocar el 2-0 ante un Arsenal que no encontraba respuestas.
Brighton desnuda al Arsenal
Uno de los nombres propios del encuentro fue Chema Andrés. El canterano del Real Madrid recibió la oportunidad de disputar su primera titularidad en la Premier League y respondió con una actuación de gran personalidad. El centrocampista español fue clave en la presión del Brighton, se impuso en la zona central y contribuyó a que el conjunto local pudiera jugar durante largos periodos en campo contrario. Su gran actuación tuvo como recompensa el tercer gol, cuando apareció en el segundo palo para cabecear a la red un saque de esquina ejecutado por Gross.
Tras el descanso, el Arsenal intentó reaccionar con cambios, pero nunca consiguió modificar la dinámica del partido. El Brighton mantuvo la intensidad y controló los intentos del conjunto de Mikel Arteta, que terminó completamente superado. Con el pitido final, el 3-0 confirmó la primera derrota del Arsenal en la temporada y permitió al Manchester City asumir el liderato, mientras que el Brighton celebró con una actuación memorable su 125 aniversario.