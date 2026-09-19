Exjugadores alzan la voz ante la crisis de Comunicaciones

La crisis que atraviesa Comunicaciones volvió a quedar expuesta este viernes, luego de que el equipo blanco cayera 1-2 ante Guastatoya en el Estadio Cementos Progreso. La derrota significó otro golpe jugando como local y provocó el malestar de un sector de la afición, que se acercó a la zona de camerinos para increpar a los futbolistas por el bajo rendimiento mostrado durante el encuentro.
Ante este complicado panorama, dos históricos y queridos exjugadores del club, Martín Machón y Juan José Paredes, utilizaron sus redes sociales para expresar su preocupación por el presente de Comunicaciones. Machón cuestionó que la institución no haya encontrado una solución a los problemas que enfrenta y consideró que la situación va más allá de una sola persona. "Esto no puede seguir así. Comunicaciones no ha entendido que el problema no es de una persona. Es un tema de estructura. Los jugadores como que no entienden lo que es vestir esa camisola. ¡Terrible, lamentable!", escribió el exmediocampista.
Comunicaciones con una grave crisis deportiva e institucional
Por su parte, Juan José Paredes, uno de los guardametas más recordados en la historia reciente del conjunto crema, respondió a la publicación de Machón y planteó la necesidad de realizar cambios dentro del club. "¿Estarías dispuesto a cambiar esa maldita rosca que nadie se atreve a cambiar en los cremas, iniciando por Fredy? Escribirlo es fácil, pero hacerlo es totalmente diferente. Cuánto quisiera tener una respuesta positiva", manifestó el exarquero.
Paredes posteriormente amplió su postura y señaló directamente al actual capitán de Comunicaciones, Fredy Pérez. En un extenso mensaje, cuestionó su liderazgo y relacionó la situación deportiva del equipo con decisiones internas de la institución. "Lo de cremas no es casualidad, es porque no han querido cambiar esa pinche rosca, iniciando por Fredy. No es digno de un capitán, me extraña que Tin no lo sepa. Lo dije anteriormente: partido que pongan a Fredy de capitán, partido perdido. El fútbol te las devuelve y Fredy está en Cremas por esa pinche rosca, no por capacidad", expresó.
El histórico guardameta también aseguró que su postura responde a su preocupación por el club y no a intereses personales. "Soy el único que se manifiesta porque tengo los pantalones bien puestos y antes que una amistad o beneficio económico está el club, el escudo", afirmó. Además, lamentó que los cambios esperados con la llegada de nuevas figuras al proyecto no se hayan producido y sostuvo: "Aunque para ustedes parezca increíble, con otro capitán nos iría mejor, menos con Fredy. Es la ley del fútbol, nos guste o no. Es la realidad".
Finalmente, Paredes hizo un llamado a reaccionar antes de que la situación se complique todavía más: "Cuánto lamento la situación del equipo crema. El torneo Apertura nos lo permite, pero el Clausura no nos lo perdonará; es tiempo de recapacitar y hacer bien las cosas. Por muy difíciles que sean, anímense a cambiar la situación; les aseguro que valdrá la pena y la afición les agradecerá".