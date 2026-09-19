Muere la actriz Elizabeth Ruiz

La actriz dominicana Elizabeth Ruiz falleció el 16 de septiembre de 2026, dejando consternados a familiares, colegas y seguidores de su carrera en el mundo del entretenimiento de República Dominicana.
La noticia tomó especial relevancia luego de que su hijo Andrés, de 17 años, confirmara la partida de la artista mediante una publicación en redes sociales. El joven acompañó el anuncio con una fotografía de ambos y un extenso mensaje en el que recordó los momentos compartidos con su madre.
Andrés describió a Elizabeth como una mujer que se caracterizó por su fortaleza, alegría y generosidad, además de resaltar el papel que desempeñó dentro de su familia. Según expresó, su madre acostumbraba anteponer las necesidades de sus seres queridos y mantener una actitud positiva incluso durante los momentos complicados.
En una de las frases que más conmovió a sus seguidores, el adolescente aseguró que los 17 años que pudo compartir con ella fueron los mejores de su vida. También invitó a quienes leyeran su publicación a abrazar y valorar a sus madres, al reconocer que él daría "el universo" por poder abrazar nuevamente a la suya.
La publicación provocó numerosas muestras de apoyo hacia el joven y su familia, mientras distintas personas vinculadas con el ámbito artístico lamentaron el fallecimiento de la intérprete.
Una trayectoria en el espectáculo dominicano
Elizabeth Ruiz construyó una carrera vinculada con la actuación y participó en producciones de teatro, cine y televisión. Su trabajo y personalidad le permitieron convertirse en una figura reconocida dentro de la escena artística dominicana.
Medios locales reportaron que durante los últimos meses enfrentó complicaciones relacionadas con un diagnóstico de cáncer de colon. No obstante, la familia no ha informado públicamente todos los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
La partida de Ruiz deja un vacío entre quienes compartieron escenario con ella y entre los espectadores que siguieron su trayectoria a lo largo de los años.