 Ángela Aguilar responde a las declaraciones de Cazzu sobre Nodal
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Ángela Aguilar publica contundente mensaje tras declaraciones de Cazzu sobre Nodal

El inesperado mensaje de Ángela Aguilar tras las palabras de Cazzu.

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Nodal Ángela Cazzu, X
Nodal Ángela Cazzu / FOTO: X
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La controversia entre Christian Nodal y Cazzu volvió a cobrar fuerza luego de las recientes declaraciones del cantante mexicano sobre la llamada "Ley Cazzu" y su situación como padre. En medio de los pronunciamientos de ambos, Ángela Aguilar, esposa de Nodal, compartió un mensaje en sus redes sociales que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

La nueva polémica comenzó después de que Nodal se refiriera públicamente a la iniciativa y negara ser deudor alimentario. De acuerdo con su equipo legal, el recurso presentado por el cantante no busca frenar la denominada "Ley Cazzu", sino cuestionar el uso de una supuesta historia falsa relacionada con su hija para promover dicha iniciativa.

Tras estas declaraciones, Cazzu respondió mediante un extenso mensaje publicado en redes sociales. La cantante argentina aseguró que ha sido "silenciada legalmente" y cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas sobre su situación familiar. También señaló que enfrenta circunstancias que, desde su perspectiva, han afectado su tranquilidad y sus recursos.

Mensaje de Ángela Aguilar 

Horas después de la publicación de Cazzu, Ángela Aguilar apareció en redes sociales con un mensaje mucho más breve. La cantante compartió una imagen acompañada de la frase: "Todo al tiempo de Dios".

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Ángela Aguilar publica mensaje en medio de la polémica entre Nodal y Cazzu. - IG @angela_aguilar_.

Aunque en la publicación no menciona a Nodal, Cazzu ni hace referencia directa a la llamada "Ley Cazzu", el contexto provocó que usuarios de redes sociales interpretaran el mensaje como una posible indirecta hacia la cantante argentina.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha confirmado que su publicación esté relacionada con la controversia. La frase, sin embargo, volvió a colocar a la cantante en el centro de la conversación digital en medio de los recientes intercambios públicos entre Nodal y Cazzu.

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