 Clausuran fábrica de jabón por contaminación en Las Vacas
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Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacas

La PNC confirmó que se inspeccionaron cuatro inmuebles vinculados con una fábrica de jabones, tras la contaminación en Las Vacas.

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Personal del Juzgado de Asuntos Municipales clausuró la planta, según las imágenes compartidas., PNC de Guatemala.
Personal del Juzgado de Asuntos Municipales clausuró la planta, según las imágenes compartidas. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañaron un operativo realizado en la zona 5 capitalina, en donde quedó clausurada una fábrica de jabón, por el caso de la contaminación con el río Las Vacas. La PNC especificó que el operativo se realizó en seguimiento a los videos que fueron difundidos en redes sociales, donde se ve que el río Las Vacas se tornó de un color entre rojizo y rosado.

La PNC agregó que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP) e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron las diligencias de inspección ocular para establecer el origen de la contaminación en el citado afluente.

Durante el operativo por el caso del Río Las Vacas, se inspeccionaron cuatro inmuebles vinculados a la citada fábrica de jabón, donde se documentaron las instalaciones, recipientes y posibles sustancias químicas relacionadas con las actividades que desarrolla dicha entidad.

En imágenes, se pudo observar que varios trabajadores del Juzgado de Asuntos Municipales procedieron a clausurar le planta de producción, al colocar cinta amarilla en las puertas y ventanas de las instalaciones. Las fotos evidenciaron que en estos locales se almacenaban varios toneles con colorantes de tipo industrial.

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