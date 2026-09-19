 Selección de ciclismo viaja a Canadá para el Mundial de Ruta
Deportes

Selección Nacional de ciclismo viaja a Canadá para ser parte del Mundial de Ruta 2026

Conoce los eventos en los cuales estará participando la Selección Nacional de Guatemala de ciclismo.

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Selección de ciclismo de Guatemala
Selección de ciclismo de Guatemala / FOTO: FGC
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La delegación de la Selección Nacional de Guatemala de ciclismo partió este sábado a Montreal, Canadá, donde estará participando en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026, evento internacional que arranca este domingo 20 de septiembre y terminará el domingo 27.

"Parte de la Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en camino a Canadá para competir en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. Entre los atletas que viajaron se encuentran Melvin Torres, Anderson Ajpacajá, Gaby Soto, Andrea Vásquez y Sofía Robles", informó la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) en sus redes sociales.

Asimismo, la Federación explicó que: "Hannia Puac se estará uniendo a la delegación directamente en Canadá".

La delegación estará integrada por ocho ciclistas, tres de la élite, tres Sub-23 y tres Junior.

  • Categoría élite: Mardoqueo Vásquez, Manuel Rodas y Gaby Soto
  • Categoría Sub-23: Melvin Torres, Adrea Vásquez y Hannia Puac
  • Categoría Junior: Andersson Ajpacajá y Sofía Robles
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Parte de la Selección de Guatemala que participará en el Mundial de Ruta 2026 - FGC

Eventos en los que estará Guatemala

  • Martes 22 de septiembre: Contrarreloj relevos mixtos en la Avenida du Parc con 40.6 kilómetros
  • Viernes 25 de septiembre: Prueba fondo masculino Sub-23 en Mont Royal Circuit con 13 vueltas de 13.4 kilómetros para un total de 174.2 kilómetros (habrá 269 metros de elevación por vuelta)
  • Domingo 27 de septiembre: Prueba fondo masculino élite con 273.7 kilómetros (3,803 metros de ascenso acumulado)
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Selección de ciclismo viajó a Canadá - FGC

El aporte del equipo Hino-One-Suzuki

El Team Hino-One-Suzuki tendrá dos representantes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

Mardoqueo Vásquez, en la categoría élite, y Melvin Torres, en la categoría Sub-23, fueron convocados por la Selección Nacional de Guatemala para afrontar este exigente evento internacional. 

Para ambos corredores será una oportunidad de competir en un escenario mundialista y enfrentarse a representantes de diferentes países, incluyendo corredores de alto nivel internacional.

Revelan nómina para el Campeonato Mundial de Ruta 2026

La gran baja que tendrá esta Selección Nacional de Guatemala será la del ciclista Sergio Chumil.

*Información FGC y Hino-One-Suzuki.

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