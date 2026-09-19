Selección de ciclismo viaja a Canadá para el Mundial de Ruta

La delegación de la Selección Nacional de Guatemala de ciclismo partió este sábado a Montreal, Canadá, donde estará participando en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026, evento internacional que arranca este domingo 20 de septiembre y terminará el domingo 27.
"Parte de la Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en camino a Canadá para competir en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. Entre los atletas que viajaron se encuentran Melvin Torres, Anderson Ajpacajá, Gaby Soto, Andrea Vásquez y Sofía Robles", informó la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) en sus redes sociales.
Asimismo, la Federación explicó que: "Hannia Puac se estará uniendo a la delegación directamente en Canadá".
La delegación estará integrada por ocho ciclistas, tres de la élite, tres Sub-23 y tres Junior.
- Categoría élite: Mardoqueo Vásquez, Manuel Rodas y Gaby Soto
- Categoría Sub-23: Melvin Torres, Adrea Vásquez y Hannia Puac
- Categoría Junior: Andersson Ajpacajá y Sofía Robles
Eventos en los que estará Guatemala
- Martes 22 de septiembre: Contrarreloj relevos mixtos en la Avenida du Parc con 40.6 kilómetros
- Viernes 25 de septiembre: Prueba fondo masculino Sub-23 en Mont Royal Circuit con 13 vueltas de 13.4 kilómetros para un total de 174.2 kilómetros (habrá 269 metros de elevación por vuelta)
- Domingo 27 de septiembre: Prueba fondo masculino élite con 273.7 kilómetros (3,803 metros de ascenso acumulado)
El aporte del equipo Hino-One-Suzuki
El Team Hino-One-Suzuki tendrá dos representantes en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.
Mardoqueo Vásquez, en la categoría élite, y Melvin Torres, en la categoría Sub-23, fueron convocados por la Selección Nacional de Guatemala para afrontar este exigente evento internacional.
Para ambos corredores será una oportunidad de competir en un escenario mundialista y enfrentarse a representantes de diferentes países, incluyendo corredores de alto nivel internacional.
*Información FGC y Hino-One-Suzuki.