 Revelan nómina para el Campeonato Mundial de Ruta 2026
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Revelan nómina para el Campeonato Mundial de Ruta 2026

La gran baja que tendrá esta Selección Nacional de Guatemala será la del ciclista Sergio Chumil.

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Nómina de Selección Nacional de Ciclismo
Nómina de Selección Nacional de Ciclismo / FOTO: FGC
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La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) dio a conocer oficialmente el listado de ciclistas que representarán a nuestro país en el Campeonato Mundial de Ruta 2026, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

La delegación estará integrada por tres ciclistas élite de Guatemala: Mardoqueo Vásquez, Manuel Rodas y Gaby Soto. Asimismo, serán tres ciclistas Sub-23: Melvin Torres, Adrea Vásquez y Hannia Puac. El grupo lo complementan dos competidores de la categoría Junior: Andersson Ajpacajá y Sofía Robles.

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Manuel Rodas, ciclista de Selección Nacional - FCG

Sergio Chumil el gran ausente

En el caso del ciclista internacional del Burgos Burpellet BH, Sergio Chumil, debido al accidente sufrido recientemente durante la segunda etapa de la Vuelta a España 2026, y tomando en consideración que su esposa dará a luz durante esas mismas fechas, el campeón nacional decidió desistir de su participación en el Campeonato Mundial 2026.

"La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala respeta plenamente su decisión y le expresa todo su respaldo en este momento tan importante para él y su familia", expresó el máximo ente del ciclismo guatemalteco en sus redes sociales.

Por último, la Federación deseó a los ciclistas muchos éxitos. "Desde Guatemala les deseamos muchos éxitos a nuestra Selección Nacional. Que cada pedalazo lleve consigo el orgullo de representar a nuestra bandera", fue el mensaje de la Federación.

Sergio Chumil abandona la Vuelta a España tras dos etapas

Sergio Chumil se despide de la Vuelta a España tras sufrir una dura caída en la segunda etapa. El guatemalteco fue atendido, pero no pudo continuar en la carrera.

Nómina de ciclistas que participarán en el Campeonato Mundial de Ruta 2026

  • Mardoqueo Vásquez (Élite)
  • Manuel Rodas (Élite)
  • Gaby Soto (Élite)
  • Melvin Torres (Sub-23)
  • Andrea Vásquez (Sub-23)
  • Hannia Puac (Sub-23)
  • Sofía Robles (Junior)
  • Andersson Ajpacajá (Junior)
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Mardoqueo Vásquez ciclista de Selección Nacional - FCG

Campeonato Mundial de Ruta 2026

El XCIII Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre de 2026. Este evento, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), marcará el regreso del ciclismo de élite a Norteamérica después de una década, posicionándose como el evento deportivo más grande en la ciudad desde los Juegos Olímpicos de 1976.

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Jasmín Soto, ciclista de Selección Nacional - FGC

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