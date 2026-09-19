Comunicaciones podría tocar fondo en el Apertura 2026

Comunicaciones cayó por tercera vez en casa durante la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional en apenas 10 jornadas disputadas. Anoche, el "Crema" fue derrotado por el Deportivo Guastatoya 1-2, con doblete de José Almanza, y le produjo su tercer tropiezo en casa tras las caídas ante Municipal y Deportivo Marquense.
La nueva derrota de Comunicaciones, la sexta del campeonato, ha encendido las alarmas en la institución blanca, que recientemente contrató al técnico mexicano Roberto Montoya en sustitución del chileno Marco Antonio Figueroa, ya que victorias de Cobán Imperial y Deportivo Suchitepéquez harían que el histórico hexacampeón toque sótano en la tabla de posiciones, situación a la cual estuvieron acostumbrados en la temporada pasada, donde lucharon por no descender.
Los números de Comunicaciones son preocupantes. En 10 partidos, solamente ha sumado 8 puntos, producto de dos triunfos y dos empates. Suma 6 derrotas: 3-1 ante Aurora, 2-0 ante Antigua, 0-1 ante Municipal, 3-0 ante Mixco, 0-2 ante Marquense y 1-2 ante Guastatoya.
Comunicaciones podría tocar fondo en la tabla
Y el peligro inminente para la fecha 10 es que Comunicaciones pueda terminar en el sótano de la tabla de posiciones. Actualmente, el "Albo" es décimo con 8 puntos y una diferencia de gol de -8, detrás del "Crema" está Cobán Imperial con 6 puntos y Suchitepéquez con 5 puntos. Por lo que triunfos de estos dos equipos llevarían al cuadro capitalino a tocar fondo.
Este domingo será trascendental para los "Cremas" del Comunicaciones. San Pedro recibe en casa a Cobán Imperial a las 14:50 horas, y será una tarea difícil para el conjunto cobanero de sumar tres puntos en casa de los "Shecanos, quienes han hecho un fortín de su casa, pero el cuadro altaverapacense llega con el recuerdo de un empate importante ante Xelajú en condición de visitante, por lo que el triunfo no se vería tan imposible.
Luego, a las 17:00 horas en Mazatenango, Deportivo Suchitepéquez recibe a Xelajú, un cuadro que también marcha mal y que solamente lleva un triunfo. Ante los altenses buscarán la segunda victoria del campeonato y buscar hacer daño indirectamente a Comunicaciones.