 Resultado Comunicaciones vs. Guastatoya por el Apertura 2026
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Sexta derrota para Comunicaciones: Guastatoya derrota al “Crema” en el estadio Cementos Progreso

El mexicano José Almanza tuvo una noche épica en la casa de Comunicaciones al marcar doblete.

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José Almanza marca doblete en el partido ante Comunicaciones
José Almanza marca doblete en el partido ante Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño
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Esta noche arrancó la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional con el enfrentamiento entre los "Cremas" del Comunicaciones del técnico mexicano Roberto Montoya y el "Pecho Amarillo" del Deportivo Guastatoya del estratega uruguayo Martín García. El duelo dio inicio a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital y con arbitraje de Julio Luna.

Apertura 2026: Comunicaciones 1-2 Guastatoya

Con dos historias distintas, los guastatoyanos buscaban un triunfo para poder aspirar a escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones del actual certamen liguero, por su parte, los capitalinos intentaban sumar su tercer triunfo y dejar la incómoda décima posiciones, una de las últimas del campeonato mayor del futbol guatemalteco.

A pesar de tener habilitado a Omar Duarte, el técnico decidió que el futbolista colombiano estuviese en el arranque desde la banca. Agustín Vuletich, al otro jugador que el Órgano Disciplinario le redujo de dos a un partido de inhabilitación, no fue convocado para esta noche.

Ya en la primera parte del partido, pese a las llegadas de ambos equipos, la jugada más peligrosa de gol la tuvo Comunicaciones al minuto 10, pero por ser muy individualista, Dewinder Bradley terminó desaprovechando a lo monumental el primer gol de los locales. Quedó solo frente al portero, pero en su remate final la envío para las nubes.

Superado el minuto 40, Dairon Reyes cometió una falta y fue amonestado, pero Martín García buscó a través del Football Video Support (FVS), la expulsión para los locales, pero la decisión del árbitro Julio Luna fue tarificar su decisión: Falta y amonestación para el cubano.

La noche de José Almanza 

La segunda parte comenzó "patas arriba" para Comunicaciones. Tiro libre a favor de Guastatoya al minuto 50, y tras un centro, Emanuel Yori asistió a José Almanza, quien se comió al defensor local, Marco Domínguez, quien lució lento, desubicado y sorprendido ante la rapidez del jugador mexicano.   

Ese gol desconcentró y movió el tema sicológico de los jugadores, quienes entraron en una zona de temor porque nuevamente ante su afición perdían puntos.

Se llegó el minuto 62, y un trazo largo llegó a Víctor Ávalos, quien arrancó ajustadito y rompió la intención del fuera de lugar que planeaba Comunicaciones. Ingresando al área grande, Ávalos centró y encontró una desviación de Karel Espino, que terminó por acomodar el esférico para Almanza que definió como los dioses, y con ello hacía el 0-2 y aplicaba doblete en el partido.

Karel Espino logró descontar al 84 (1-2), y posteriormente Comunicaciones utilizó el FVS para buscar dos penales, pero en ambas revisiones no hubo infracción.  

Y así, con doblete del mexicano José Almanza, Deportivo Guastatoya derrotó a Comunicaciones, que protagonizó su tercera derrota en casa, luego de los triunfos de Municipal 0-1, Marquense 0-2 y Guastatoya 1-2. Fue la sexta derrota del Apertura 2026 para Comunicaciones.

Por el momento, Guastatoya es tercero y podría terminar en esa casilla si San Pedro empata o pierde de local ante Cobán Imperial. Por su parte, Comunicaciones con 8 puntos es décimo, con posibilidad de terminar de último si hay triunfos de los cobaneros y los mazatecos de Deportivo Suchitepéquez.

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

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Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

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