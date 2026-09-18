 Presidente de postuladora a Contralor revela intimidaciones
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Cortés revela presiones e intimidaciones mientras postuladora define nómina para Contralor

El presidente de la Comisión de Postulación, Miquel Cortés, pidió a los comisionados no alarmarse ni dejarse intimidar y evitar que factores externos interfieran en sus decisiones.

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Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas, y otros integrantes de esa instancia durante la sesión del 18 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas, y otros integrantes de esa instancia durante la sesión del 18 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente de la Comisión de Postulación para la Elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030, Miquel Cortés, reveló que han surgido mensajes intimidatorios, difamaciones y aparentes intentos de presión alrededor del proceso de selección de aspirantes que integrarán la nómina final.

Las declaraciones del rector de la Universidad Rafal Landívar (URL) se dieron durante la sesión de trabajo número siete de la referida instancia, que comenzó el jueves 17 de septiembre y se ha extendido hasta este viernes 18 de septiembre, debido a que fue declarada permanente.

"Estos días son muy importantes para la comisión y conviene que nos concentremos en este trabajo y no nos dejemos tampoco intimidar ni contaminar por opiniones, mensajes que van llegando. Bueno, a mí hace días que me van llegando, pero yo me intento aislar de todo esto y yo les invito también a que también se aíslen, no se alarmen", dijo Cortés.

Según sus palabras, a veces se trata de intimidaciones y otras de difamaciones. Sin embargo, instó a dejar fuera de la comisión este tipo de situaciones y no entrar en esa dinámica que consideró "provocativa" de algunos sectores o personas que, aseguró, no comprenden los procesos democráticos.

"Intentan presionar de esta manera. Yo lo que sí pido es que no le entremos a esto. Ya estoy dándole demasiado tiempo, porque no merecen ni opinión estas personas que intentan intimidar esta labor que, por cierto, está siendo muy eficaz, muy loable y muy comprometida por cada uno de los comisionados y las comisionadas", expresó.

Cortés plantea revisar el actual modelo de comisiones de postulación

“Es vox populi que están agotadas las comisiones de postulación (...) Pero, mientras eso no se resuelva, la ley nos obliga a implementar la actual (normativa)”, expresó el padre Miquel Cortés, presidente de la postuladora para Contralor.

Fases clave del proceso

La comisión de postulación ha avanzado en diferentes etapas y cada vez está más cerca de finalizar el proceso que permitirá definir quiénes serán los profesionales que serán incluidos en el listado que será enviado al Congreso de la República para la elección del nuevo Contralor General de Cuentas.

En la sesión permanente que comenzó ayer y se ha extendido hasta este jueves, los comisionados avanzaron en conocer las pruebas de descargo presentadas por los candidatos contra quienes fueron presentados señalamientos. También llevaron a cabo la revisión de expedientes de los profesionales.

Asimismo, para este sábado 19 de septiembre está programado comenzar la fase de entrevistas para conocer el plan de trabajo de los postulantes y abordar ciertos temas del proceso. Mientras que la votación final está prevista para el domingo 20.

* Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7

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