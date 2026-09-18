Desnutrición infantil: PGN atiende 409 casos en el país

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación (PGN) gestionó 409 casos relacionados con desnutrición, siendo el género masculino el más afectado. Los departamentos con mayor número de denuncias son San Marcos, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango.
De acuerdo con la entidad, se ha identificado que la mayoría de los casos de desnutrición atendidos a nivel nacional corresponden a niñas y niños de 0 a 2 años.
Al recibir una denuncia, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) realiza las diligencias pertinentes y coordina, según cada situación, con instituciones competentes para asegurar la atención necesaria. Esto incluye traslados a hospitales o Centros de Recuperación Nutricional cuando resulta necesario.
La PGN da prioridad a la protección de la niñez dentro del núcleo familiar. Por ello, la PNA impulsa acciones para concientizar y acompañar a madres y padres sobre la importancia de acudir oportunamente a servicios de salud y continuar los tratamientos requeridos para la recuperación de sus hijos.
Si una niña o niño necesita atención médica, la institución procura que permanezca acompañado por sus progenitores durante el proceso de recuperación, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas y sea en beneficio del interés superior del menor.
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Procedimiento para atención de casos
Como parte de la atención integral, la PNA refiere a las familias a instituciones que ofrecen servicios y programas de apoyo social, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos que mejoren sus condiciones de vida y prevengan futuras situaciones de vulnerabilidad.
La intervención de la PGN no termina con la denuncia. Su respuesta busca articular la protección de la infancia, involucrando tanto a la familia como a las instituciones responsables, y trabajando siempre para restituir los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes.
La PGN mantiene su compromiso de actuar de manera individualizada en cada caso, priorizando el interés superior de la niñez y su protección en un entorno familiar adecuado.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7