 Últimos Segundos de Eliana Moreno Antes del Accidente Aéreo
Farándula

Video revela los últimos segundos de la periodista Eliana Moreno antes de que se estrellara su helicóptero

A dos día de su trágica muerte, una grabación clave revela la falla del aparato que mató a Eliana Moreno en Los Ángeles el 15 de septiembre, junto al piloto y otra víctima.

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Eliana Moreno, Instagram
Eliana Moreno / FOTO: Instagram
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La comunidad periodística y el público en general continúan consternados por el trágico fallecimiento de la reportera Eliana Moreno, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero en Los Ángeles.

A días del suceso, ha surgido un video que, presuntamente, captura los momentos previos al desplome de la aeronave, ofreciendo una perspectiva crucial sobre la secuencia de los hechos y alimentando las investigaciones sobre las causas de la tragedia.

La fatalidad se confirmó la noche del 15 de septiembre, en medio de las celebraciones patrias, cuando Eliana Moreno, una periodista con una destacada trayectoria, fue víctima de un percance aéreo.

Los primeros reportes indicaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche, hora local, cuando el helicóptero en el que viajaba se precipitó en una concurrida zona comercial de Los Ángeles.

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La aeronave impactó entre dos edificios, lo que generó un fuerte estruendo y un incendio que rápidamente se propagó, afectando a varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

En el momento del accidente, la periodista Eliana Moreno se encontraba realizando una cobertura en vivo, una práctica común en los medios de comunicación estadounidenses para informar a la audiencia directamente desde el lugar de los acontecimientos.

El video clave antes del desplome

Una grabación que ha circulado ampliamente en redes sociales ha generado gran impacto, pues se presume que muestra el helicóptero en el que viajaba Eliana Moreno instantes antes de su trágico desplome.

En las imágenes, se observa cómo la aeronave comienza a agitarse de manera inusual, lo que muchos han interpretado como una posible falla en el motor.

Foto embed
Accidente Eliana Moreno - Twitter

El video continúa mostrando un descenso abrupto del helicóptero, una señal alarmante que sugiere un problema grave en el control o funcionamiento del transporte aéreo.

Aunque la grabación no capta el momento exacto del impacto, las imágenes son consideradas una pieza fundamental para las teorías y las investigaciones en curso sobre lo que pudo haber fallado y provocado el fatal desenlace.

La familia de la periodista de Telemundo 52 y NBC4, Eliana Moreno, emitió un comunicado tras su trágica muerte por la caída del helicóptero desde el cual reportaba el martes.

"En nombre de sus padres, hermanos, prometido, hijastros y sus queridos perros, queremos agradecer a todos por el inmenso cariño que han mostrado por nuestra hermosa Eliana. Estamos infinitamente orgullosos de ella y nos sentimos increíblemente bendecidos de haber tenido el privilegio de amarla y de llamarla nuestra. Por favor, sigan teniendo en sus pensamientos y oraciones a Eliana, a su piloto George, a Edy Gutiérrez Mejía y a las almas que se perdieron en la colisión del autobús. Gracias, de todo corazón."

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