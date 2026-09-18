Pandillero procesado tras hallazgo de dinero en zona 1

El Juzgado de Turno ligo a proceso penal a Arturo García Jom, presunto pandillero capturado durante un operativo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en el cual las fuerzas de seguridad decomisaron una suma millonaria y diferentes ilícitos.
El reporte de las autoridades refleja que, en uno de los inmuebles inspeccionados durante un operativo contra la Mara Salvatrucha, ubicado en la avenida Centroamérica y 23 calle de la zona 1, fueron hallados 1.5 millones de quetzales en efectivo, también droga y armas.
La investigación preliminar del Ministerio Público señala que el dinero localizado estaría presuntamente vinculado a acciones de narcotráfico, sicariato y cobro de extorsiones, pero las pesquisas continúan en desarrollo.
El juez analizó los indicios presentados por la Fiscalía y escuchó los argumentos de las partes. Después, dio a conocer el fallo en el que dictó auto de procesamiento contra el sindicado y determinó que deberá permanecer en prisión preventiva.
Asimismo, el togado otorgó un plazo de dos meses para la ampliación de las investigaciones y se espera que en diciembre de 2026 se celebre la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero.
Las pandillas en Guatemala mutan de las extorsiones al narcotráfico, afirma jefe policial
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE en junio pasado, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
"La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, 'Mara Salvatrucha' y 'Barrio 18', es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico", afirmó el jefe policial.
El jefe policial detalló que ambas pandillas "están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos" de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7