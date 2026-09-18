 Mujer es atacada a balazos en zona 12
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Mujer es atacada a balazos en zona 12

La paciente sufrió lesiones en las piernas tras ser alcanzada por las balas.

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La paciente presentaba heridas de bala en las piernas tras un hecho de violencia en la zona 12 capitalina., Bomberos Municipales
La paciente presentaba heridas de bala en las piernas tras un hecho de violencia en la zona 12 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales
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Una mujer resultó herida por un hecho de violencia ocurrido aproximadamente al mediodía de este viernes, 18 de septiembre, en un incidente registrado en la 13ª avenida y 6ª calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales trasladaron unidades para darle seguimiento a una emergencia en la que se reportaba una persona que había sido víctima de un ataque armado y requería asistencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a Jesica Castro, de 31 años de edad, quien se encontraba lesionadas tras haber sido agredida por desconocidos.

La paciente presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en ambas piernas, por lo que los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarla en el lugar. Posteriormente la trasladaron a un centro asistencial.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De igual forma, el personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se presentó para apoyar en la regulación del paso vehicular, tomando en cuenta que la agresión contra esta persona ocurrió en la vía pública y generaba impacto en la circulación en el sector.

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