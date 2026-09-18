Cuestionan fallo que revocó la prisión a implicado en secuestro de odontólogo

Familiares del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo cuestionaron la resolución emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo "B", a través de la cual se le otorgó medida sustitutiva a Andrés Alcázar Crespo, uno de los sindicados en el caso del secuestro del profesional.
La referida judicatura analizó la solicitud presentada por la defensa de Alcázar y determinó que era viable revocar la prisión preventiva que había sido ordenada hace un mes, por lo que le otorgó medidas sustitutivas, incluido el arresto domiciliario.
De esa manera, el sindicado únicamente podrá movilizarse en los municipios de Guatemala, Santa Catarina Pinula y San José Pinula. También deberá acatar la prohibición de salir del país y comunicarse con personas vinculadas al proceso.
Alcázar es el sexto detenido dentro del proceso de investigación por la desaparición del odontólogo, ocurrido hace aproximadamente un año, y enfrenta proceso penal por el delito de secuestro.
Señalan fallo "insólito" y exigen justicia
Tras conocer que se le permitirá a Alcázar salir de la cárcel, los familiares de la víctima emitieron un pronunciamiento a través del cual aseguraron que es "insólito" que se den este tipo de fallos judiciales sin contar con una base sólida de las leyes vigentes en el país.
Explicaron que se le otorgó arresto domiciliario sin que antes se hiciera la modificación del delito de plagio o secuestro, a pesar de que el Código Penal establece que las personas señaladas de ese tipo de ilícito no pueden optar a ese beneficio.
En ese contexto, los allegados a Martínez Murillo pidieron que el caso sea investigado conforme corresponde y que se haga justicia.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7