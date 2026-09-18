 Recluso escapa con un lápiz: increíble fuga captada en cámara
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Cámara capta insólita fuga de recluso que utilizó únicamente un lápiz

Reo burla la “seguridad” de una cárcel y logra escapar usando solo un lápiz.

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Charles Alexander Dieterich escapó de una cárcel en Carolina del Sur., Captura de pantalla video de Facebook.
Charles Alexander Dieterich escapó de una cárcel en Carolina del Sur. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un recluso logró escapar de su celda en una cárcel de Carolina del Sur, Estados Unidos, utilizando únicamente un lápiz para manipular la puerta.

El protagonista de la fuga es Charles Alexander Dieterich, de 30 años, quien escapó alrededor de las 16:00 horas del 1 de septiembre de 2026 del campo de trabajo B del Centro de Detención del Condado de Chesterfield.

De acuerdo con las autoridades, Dieterich utilizó el lápiz para manipular el mecanismo de la puerta de su celda y consiguió salir. Posteriormente, atravesó la cocina del centro de detención y llegó hasta una puerta que permanecía sin llave, por donde finalmente abandonó las instalaciones.

Durante la huida, el recluso tuvo que escalar una cerca protegida con alambre de púas, lo que le provocó varios cortes. Su ausencia fue detectada durante una de las rondas rutinarias realizadas por el personal, que inmediatamente alertó a la posición central del centro de detención.

El recluso fue recapturado 

Las autoridades desplegaron un operativo y poco antes de las 16:45 horas localizaron a Dieterich cerca de una tienda del condado de Chesterfield, en Jones Road.

Según el reporte, el hombre se resistió al arresto y agredió a uno de los agentes que intentó detenerlo. Finalmente fue reducido y trasladado al hospital McLeod Health Cheraw para recibir atención médica. Después de ser atendido, fue llevado nuevamente al centro de detención.

Tras su recaptura, Dieterich enfrenta nuevos cargos por fuga ilegal, resistencia al arresto, agresión contra un agente y daños intencionales a propiedad privada.

El recluso se encontraba detenido luego de declararse culpable, el 13 de agosto, de cargos relacionados con robo y drogas. Aunque recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había cumplido, permanecía bajo custodia debido a una orden de detención vigente.

El sheriff Cambo Streater anunció una revisión de la fuga para determinar cómo fue posible que Dieterich saliera de las instalaciones. Las autoridades señalaron que parte de la infraestructura del centro data de 1972 y reconocieron una vulnerabilidad de seguridad.

El caso ocurre además en un centro que ya registra antecedentes de fugas en 2020, 2023 y 2024. El video de Dieterich manipulando la puerta de su celda con un lápiz continúa circulando en redes sociales.

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