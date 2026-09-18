Elección de Contralor: Verifican pruebas de descargo

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas (CGC) trabajó en una extensa jornada el jueves 17 de septiembre, hasta pasadas las 21:00 horas, y se declaró en sesión permanente, por lo que retomará labores desde horas de la mañana de este viernes para darle cumplimiento a las fases del proceso.
Los comisionados conocieron durante la sesión número 7 las pruebas de descargo de 18 aspirantes contra quienes la ciudadanía y entidades presentaron señalamientos. En total, fueron admitidas 11, mientras que 20 fueron rechazadas, por lo que quedaron adjuntas en los expedientes respectivos para ser tomadas en cuenta conforme avance el proceso.
Tras concluir con esa etapa, se inició con la revisión de los expedientes, para lo cual se realizó un sorteo con el fin de formar binas integradas por un decano y un representante de colegios profesionales.
De esa manera, se distribuyeron las papelerías y se efectuó la primera verificación. Asimismo, hoy se desarrollará una contra revisión para confirmar que todo se encuentre bajo los lineamientos definidos.
Ajustan cronograma
Miquel Cortés, presidente de la comisión de postulación, informó que se ajustó el cronograma de trabajo, por lo que las fechas para las próximas fases quedaron definidas de la siguiente manera:
- 19 de septiembre - entrevistas a los aspirantes para conocer sus planes de trabajo.
- 20 de septiembre - votación final para integrar la nómina de candidatos que será enviada al Congreso de la República.
Jóvenes presentan petición a la postuladora
La comisión de postulación recibió en audiencia a representantes del Observatorio Juvenil de Alta Verapaz, quienes pidieron que la elección del próximo Contralor General de Cuentas no se limite a títulos, experiencia y expedientes, sino que tome en cuenta la realidad de las comunidades indígenas y las dificultades que enfrentan para fiscalizar los recursos públicos.
"Una obra puede aparecer ejecutada en los documentos y; sin embargo, seguir sin responder a las necesidades de una comunidad", enfatizaron los ciudadanos.