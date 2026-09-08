 Retos tras denuncia contra aspirante a Contralor
Nacionales

Señalan retos para la comisión de postulación tras denuncia contra aspirante a Contralor

El Ministerio Público recibió una denuncia contra Jorge Castellanos, actual subcontralor de Calidad del Gasto y aspirante a Contralor General.

Compartir:
Sede de las sesiones de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede de las sesiones de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público confirmó la recepción de una denuncia contra Jorge Giovanni Castellanos, subcontralor de Calidad del Gasto y actual aspirante a Contralor General de Cuentas. El expediente, asignado a la Fiscalía contra la Corrupción, señala posibles anomalías en la documentación que el profesional presentó para acreditar su experiencia como docente ante la comisión de postulación.

Durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, este martes 8 de septiembre se abordó el alcance de esta denuncia y las posibles complicaciones que podría generar para la comisión de postulación.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, destacó que la situación representa un reto, no solo por el hecho en sí, sino porque Castellanos es considerado uno de los candidatos "favoritos", respaldado por sectores influyentes, como la cúpula de la Universidad de San Carlos y funcionarios actuales de la Contraloría.

Según Ibarra, la comisión no podrá eludir su responsabilidad, ya que el reglamento es claro respecto al tratamiento de denuncias y tachas durante el proceso. Destacó la diferencia entre las tachas que revisará la comisión hoy y la denuncia penal que debe seguir su curso en el Ministerio Público. Subrayó la importancia de que la investigación avance de forma transparente para garantizar la confianza ciudadana en el proceso y evitar el archivo o desestimación de casos relevantes.

Más sobre la denuncia y su seguimiento

El expediente de Castellanos enfrenta cuestionamientos sobre su trayectoria docente y la legitimidad del doctorado obtenido en la Universidad de San Carlos. Ibarra indicó que la legislación universitaria no avala títulos obtenidos de manera expresa, y existen constancias entregadas por Castellanos que generan dudas, como fechas imprecisas o acreditaciones previas a la obtención formal del doctorado.

La entrevistada mencionó que la comisión suele solicitar información a diversas instituciones, incluido el Ministerio Público, para corroborar los antecedentes que el aspirante, en este caso Castellanos, no haya presentado voluntariamente. Esto confirma que la denuncia penal contra el candidato será del conocimiento de la comisión y puede influir en su valoración.

La directora de Projusticia también recordó antecedentes de irregularidades en procesos similares, en los cuales se han presentado documentos fraudulentos para sumar puntos en el proceso de postulación. Subrayó que presentar una trayectoria docente inexistente o inflada afecta la legitimidad de las candidaturas, y afirmó que lo importante es la documentación sólida y la experiencia real.

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradación

Además de dejar sin efecto la tabla de gradación, la acción presentada contra la comisión de decanos intenta frenar la guía de entrevista.

En Portada

Autoridades indígenas: No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una soluciónt
Nacionales

Autoridades indígenas: "No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una solución"

02:59 PM, Sep 08
Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecomprast
Nacionales

Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecompras

02:25 PM, Sep 08
¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?t
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?

10:07 AM, Sep 08
Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárcelest
Nacionales

Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárceles

12:21 PM, Sep 08
Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milánt
Deportes

Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milán

02:56 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Insólitoredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar