Retos tras denuncia contra aspirante a Contralor

El Ministerio Público confirmó la recepción de una denuncia contra Jorge Giovanni Castellanos, subcontralor de Calidad del Gasto y actual aspirante a Contralor General de Cuentas. El expediente, asignado a la Fiscalía contra la Corrupción, señala posibles anomalías en la documentación que el profesional presentó para acreditar su experiencia como docente ante la comisión de postulación.
Durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, este martes 8 de septiembre se abordó el alcance de esta denuncia y las posibles complicaciones que podría generar para la comisión de postulación.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, destacó que la situación representa un reto, no solo por el hecho en sí, sino porque Castellanos es considerado uno de los candidatos "favoritos", respaldado por sectores influyentes, como la cúpula de la Universidad de San Carlos y funcionarios actuales de la Contraloría.
Según Ibarra, la comisión no podrá eludir su responsabilidad, ya que el reglamento es claro respecto al tratamiento de denuncias y tachas durante el proceso. Destacó la diferencia entre las tachas que revisará la comisión hoy y la denuncia penal que debe seguir su curso en el Ministerio Público. Subrayó la importancia de que la investigación avance de forma transparente para garantizar la confianza ciudadana en el proceso y evitar el archivo o desestimación de casos relevantes.
Más sobre la denuncia y su seguimiento
El expediente de Castellanos enfrenta cuestionamientos sobre su trayectoria docente y la legitimidad del doctorado obtenido en la Universidad de San Carlos. Ibarra indicó que la legislación universitaria no avala títulos obtenidos de manera expresa, y existen constancias entregadas por Castellanos que generan dudas, como fechas imprecisas o acreditaciones previas a la obtención formal del doctorado.
La entrevistada mencionó que la comisión suele solicitar información a diversas instituciones, incluido el Ministerio Público, para corroborar los antecedentes que el aspirante, en este caso Castellanos, no haya presentado voluntariamente. Esto confirma que la denuncia penal contra el candidato será del conocimiento de la comisión y puede influir en su valoración.
La directora de Projusticia también recordó antecedentes de irregularidades en procesos similares, en los cuales se han presentado documentos fraudulentos para sumar puntos en el proceso de postulación. Subrayó que presentar una trayectoria docente inexistente o inflada afecta la legitimidad de las candidaturas, y afirmó que lo importante es la documentación sólida y la experiencia real.