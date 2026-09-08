Valeria Villalobos deslumbra en vestido de anillo de lata

La destacada creadora de contenido juarense, Valeria Villalobos, ha sido reconocida con un prestigioso galardón en los Premios Juventud, cuya edición de este año se celebró en la vibrante ciudad de Marbella, España.
Valeria Villalobos se alzó con el premio en la categoría "Get Ready With Me", un reconocimiento que celebra la creatividad y el impacto de sus videos en las plataformas digitales.
Este importante evento, que anualmente congrega a las figuras más influyentes del entretenimiento latino, puso de manifiesto el talento de la joven originaria de Ciudad Juárez.
La entrega del codiciado trofeo fue realizada por el reconocido presentador Jomari Goyso, quien destacó la originalidad y la conexión que Valeria Villalobos ha logrado establecer con su audiencia a través de sus producciones audiovisuales.
Valeria Villalobos no solo brilló por su premio, sino también por su audaz elección de vestuario en la alfombra roja. La influencer deslumbró a los asistentes y a las cámaras con un innovador vestido confeccionado íntegramente con anillas de lata.
Esta pieza única, que la propia Villalobos diseñó y elaboró desde cero, se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la noche, demostrando su creatividad no solo en el ámbito digital sino también en la moda sostenible.
Antes de la gala, la creadora de contenido compartió con sus miles de seguidores en redes sociales el meticuloso proceso de creación de su vestido, generando una gran expectación y admiración por su dedicación y habilidad. Esta iniciativa no solo mostró su talento, sino que también reforzó su mensaje de autenticidad y empoderamiento.
Emoción y Gratitud en Redes Sociales
Tras la emocionante ceremonia y con el premio en sus manos, Valeria Villalobos recurrió a sus plataformas digitales para compartir su alegría y agradecimiento.
En un mensaje cargado de emoción, la juarense se dirigió a su fiel comunidad de seguidores, cariñosamente conocidos como "BrilliBrilli", expresando su profunda gratitud por el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su trayectoria.
En su publicación, Villalobos escribió: "GANAMOS ✨??? no puedo estar más agradecida con ustedes mis BrilliBrilli por apoyarme, por emocionarse conmigo, por ser una comunidad tan bonita.
Hace 5 años que empecé a hacer contenido no sabía lo que lograría, y con mucho miedo y pena subía videos solo con texto porque hasta hablar me daba vergüenza.
Hoy solo les puedo decir que lo que sea que quieran hacer y tengan miedo, háganlo con miedo pero háganlo ✨ La vida está esperándote ??".