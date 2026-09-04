Christian Nodal ignora a Ángela Aguilar en Premios Juventud

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en el centro de atención y debate en las redes sociales tras su aparición en la alfombra roja de los Premios Juventud 2026.
Usuarios de diversas plataformas, especialmente TikTok, señalaron un presunto desplante del cantante de "Adiós amor" hacia la hija de Pepe Aguilar, quien supuestamente intentó besarlo en varias ocasiones sin éxito aparente.
La pareja de artistas del regional mexicano desfiló por la alfombra con atuendos coordinados en color blanco, una elección que muchos internautas interpretaron como una referencia a trajes nupciales.
Fue durante su posado ante las cámaras, capturado y compartido por Univisión en TikTok, cuando la controversia estalló.
Internautas observaron con detenimiento la interacción entre Nodal y Ángela Aguilar, asegurando que ella buscaba su mirada para un beso, pero él parecía ignorar sus intentos. La secuencia de imágenes generó una avalancha de comentarios y especulaciones sobre el estado actual de su relación.
Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar, con múltiples usuarios expresando su percepción de la situación. Comentarios como
"Ella quería que la bese y él nada", "cómo la ignora" y "Le quiso dar un beso y se volteó" se viralizaron rápidamente. Otros internautas fueron más allá, afirmando haber contado hasta "6 veces intentó que le diera un beso y él NADOTAAA", lo que intensificó el debate sobre la dinámica de la pareja en público.
Sobre la boda
Christian Nodal aseguró que la tercera boda con Ángela Aguilar continúa entre sus planes, a pesar de que el enlace religioso previsto para mayo de este año se pospuso por la inseguridad en Zacatecas. El cantante habló del tema en una entrevista con Alex Rodríguez durante los Premios Juventud 2026, celebrados en Marbella.
"Yo me caso las veces que haya que casarse. Ya llevamos tres, dos. Estamos esperando la tercera", declaró Nodal al ser consultado sobre la fecha del nuevo enlace.
El intérprete explicó que la ceremonia depende de la reparación de un espacio específico en Zacatecas: "Están arreglando la cúpula de ahí, de Tayagua".
El artista vinculó el retraso con un episodio de violencia ocurrido meses atrás en la entidad.
"No sé si te enteraste, pero nos tocó como un bombardeo por ahí. Entonces no está en su momento más seguro Zacatecas y queremos que sea una experiencia linda para todos los invitados, sobre todo que sea seguro para todos", indicó.