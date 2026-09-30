Autoridades de Huité exigen investigación tras tiroteos

El Concejo Municipal de Huité, Zacapa, emitió un pronunciamiento con respecto a los incidentes violentos ocurridos el pasado fin de semana que cobraron la vida de ocho personas. Además de expresar sus condolencias a las familias afectadas, exigió a las autoridades esclarecer los hechos y pidió a los vecinos mantenerse unidos.
Por medio de un video difundido en las redes sociales de la comuna, las autoridades le dieron lectura a un comunicado dirigido al pueblo huiteco y a la opinión pública nacional ante los hechos, en el que manifestaron su "indignación absoluta" ante la tragedia y fallecimiento de los "queridos vecinos" del municipio.
"Este evento no fue un enfrentamiento, como lo han informado algunos medios de comunicación, fue una intervención de un comando que ingresó a las instalaciones con uso desmedido de fuerza. Este hecho de gravedad atenta directamente contra la vida, integridad y dignidad de las familias de nuestro municipio", aseguraron.
De igual forma, señalaron que la función constitucional de las fuerzas armadas y de la policía es proteger a la ciudadanía, no arrebatar la vida de los guatemaltecos.
"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas. Su dolor es el dolor de todo nuestro municipio. Reiteramos nuestra solidaridad incondicional y el respaldo total de este concejo municipal para acompañarnos en sus demandas de apoyo y justicia", añadieron.
Piden investigación imparcial
Los integrantes del Concejo Municipal también pidieron a las autoridades correspondientes que se inicie de forma inmediata una investigación rigurosa, transparente e imparcial tras los incidentes del pasado domingo, en donde en cuatro escenarios distintos hubo disparos con saldos trágicos.
"Hacemos un llamado a todos los vecinos y comunidades del municipio de Huité a mantenerse unidos y firmes en las exigencias de justicia, actuando con serenidad y dignidad, pero con la firmeza que este dolor requiere", mencionaron.
Finalmente, reafirmaron su compromiso de velar por la seguridad, los derechos y el bienestar de los habitantes del municipio de Huité.