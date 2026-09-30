 Autoridades de Huité exigen investigación tras tiroteos
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“No fue un enfrentamiento”: Concejo Municipal de Huité se pronuncia tras tiroteos y exige investigación rigurosa

Las autoridades municipales pidieron esclarecer los hechos que cobraron la vida de ocho personas.

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Concejo Municipal de Huité emite pronunciamiento tras ataques armados que dejaron ocho muertos en septiembre de 2026., Municipalidad de Huité
Concejo Municipal de Huité emite pronunciamiento tras ataques armados que dejaron ocho muertos en septiembre de 2026. / FOTO: Municipalidad de Huité
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El Concejo Municipal de Huité, Zacapa, emitió un pronunciamiento con respecto a los incidentes violentos ocurridos el pasado fin de semana que cobraron la vida de ocho personas. Además de expresar sus condolencias a las familias afectadas, exigió a las autoridades esclarecer los hechos y pidió a los vecinos mantenerse unidos.

Por medio de un video difundido en las redes sociales de la comuna, las autoridades le dieron lectura a un comunicado dirigido al pueblo huiteco y a la opinión pública nacional ante los hechos, en el que manifestaron su "indignación absoluta" ante la tragedia y fallecimiento de los "queridos vecinos" del municipio.

"Este evento no fue un enfrentamiento, como lo han informado algunos medios de comunicación, fue una intervención de un comando que ingresó a las instalaciones con uso desmedido de fuerza. Este hecho de gravedad atenta directamente contra la vida, integridad y dignidad de las familias de nuestro municipio", aseguraron.

De igual forma, señalaron que la función constitucional de las fuerzas armadas y de la policía es proteger a la ciudadanía, no arrebatar la vida de los guatemaltecos.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas. Su dolor es el dolor de todo nuestro municipio. Reiteramos nuestra solidaridad incondicional y el respaldo total de este concejo municipal para acompañarnos en sus demandas de apoyo y justicia", añadieron.

Se eleva a ocho la cifra de víctimas tras ataques armados en Huité, Zacapa

La Municipalidad emitió condolencias por la pérdida de vidas y confirmó las identidades de las víctimas.

Piden investigación imparcial

Los integrantes del Concejo Municipal también pidieron a las autoridades correspondientes que se inicie de forma inmediata una investigación rigurosa, transparente e imparcial tras los incidentes del pasado domingo, en donde en cuatro escenarios distintos hubo disparos con saldos trágicos.

"Hacemos un llamado a todos los vecinos y comunidades del municipio de Huité a mantenerse unidos y firmes en las exigencias de justicia, actuando con serenidad y dignidad, pero con la firmeza que este dolor requiere", mencionaron.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de velar por la seguridad, los derechos y el bienestar de los habitantes del municipio de Huité.

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