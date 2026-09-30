Nuevos Videos del Ataque Violento en Zona 6: Detalles Impactantes

Nuevos videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que se registró un ataque armado al mediodía del pasado martes, 29 de septiembre de 2026, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.
El hecho ocurrió en la 19 avenida y Calle Martí, en la calzada José Milla y Vidaurre, donde hombres armados atacaron a los tripulantes de una camioneta gris. El vehículo terminó empotrándose contra una vivienda.
Una de las grabaciones fue realizada desde el interior de un inmueble cercano y permite observar parte del momento en que se registra la balacera.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al sector. Posteriormente, otro video difundido en redes sociales captó el enfrentamiento entre los policías y los presuntos responsables del ataque.
PNC captura a presuntos responsables
La PNC informó que dos presuntos responsables fueron capturados luego de un operativo desplegado por agentes de la Comisaría 12. Ambos fueron trasladados bajo custodia al Hospital General San Juan de Dios debido a las heridas que sufrieron durante el enfrentamiento.
De acuerdo con el subcomisario y vocero de la PNC, Jorge Aguilar Chinchilla, tres personas se movilizaban en la camioneta gris cuando fueron atacadas por individuos que viajaban en un vehículo particular negro.
Durante el operativo, los agentes localizaron tres armas de fuego: dos fusiles y un arma corta. Uno de los fusiles fue encontrado sobre el pavimento y el otro dentro del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.
Hasta el momento, la PNC informó que no se reportan personas fallecidas por este hecho.
Las autoridades mantienen bajo investigación tanto a los presuntos atacantes como a las personas que viajaban en la camioneta atacada, con el objetivo de establecer posibles antecedentes policiales o judiciales y determinar las circunstancias del ataque.