 Entierran a 7 víctimas de una masacre en Huité
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Entierran a 7 víctimas de una masacre en Huité

Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos.

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ersonas asisten este martes al velorio de Cinthia Gabriela Paz Paiz, Vilma Paz Paiz, Uve Paz Paiz, Mario Rene Romero Diaz y Juan Carlos Pedroza Agustin, cinco de las ocho personas asesinadas el pasado domingo en Huité, Foto EFE
ersonas asisten este martes al velorio de Cinthia Gabriela Paz Paiz, Vilma Paz Paiz, Uve Paz Paiz, Mario Rene Romero Diaz y Juan Carlos Pedroza Agustin, cinco de las ocho personas asesinadas el pasado domingo en Huité / FOTO: Foto EFE
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Los restos de siete de las ocho personas asesinadas el domingo en un ataque armado en Huité, Zacapa, fueron enterrados este martes 29 de septiembre, de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y acusaciones de familiares contra el Estado por una posible implicación de las fuerzas de seguridad.

A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio de Huitél.

Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos del domingo.

"Iban a echar gasolina para salir a trabajar a las cuatro de la mañana. Sin dar ninguna explicación, ni una palabra, ni nada, acribillaron a mi madre y a mis dos hermanas", declaró Enabed del Rosario Paz Paiz, familiar de tres de las víctimas mortales.


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Personas lloran este martes en el velorio de Uve Lisbeth Paz Paiz y Mario Rene Romero Diaz, dos de las ocho personas asesinadas el pasado domingo en Huité - Foto EFE

Paz Paiz aseguró que sus familiares estaban indefensas cuando fueron atacadas y sostuvo que las fuerzas de seguridad estatales habrían participado en los hechos violentos, acusando directamente al Gobierno de intentar encubrir la responsabilidad oficial en la masacre.

"Eran inocentes, no estaban armadas. Había helicópteros disparando. Mataron a un niño de 14 años solo porque volteó a ver al helicóptero", aseveró Paz Paiz.

De acuerdo al Ministerio Público (MP), el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio,, ubicado en una zona estratégica para el trasiego de drogas cerca de la frontera con Honduras. En las distintas escenas del crimen recabaron 77 indicios balísticos.

Hasta el momento han sido identificadas como víctimas de la masacre Vilma Elizabeth Paz Paiz (50 años) y sus hijas Cinthya Gabriela Paz (27) y Uve Lisbeth Paz Paiz (21), además de Mario René Romero Díaz (63), Carlos Jacinto Mateo Paiz (26) y Juan Carlos Pedroza Agustín (45), según el reporte de medios locales que citan al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Familias despiden a las víctimas de la jornada violenta en Huité - Foto EFE

Entre las víctimas aún no identificadas por las autoridades se encuentra un menor de edad, precisó la misma fuente.

Por su parte, el Gobierno ha descartado que las fuerzas de seguridad estuvieran involucradas en la matanza.

El ministro de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, descartó categóricamente la participación de la Policía Nacional Civil en cualquier operativo en el área, mientras el Gobierno insiste en que las muertes se deben a pugnas entre estructuras del crimen organizado.

La violencia es un problema estructural en Guatemala, golpeada por el narcotráfico, las pandillas y la delincuencia común.

El país contabilizó 3.139 homicidios en 2025, mientras que entre enero y julio de este año ya ha sumado 1.751 asesinatos, según datos de la organización no gubernamental Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Mineduc suspende clases en escuela de Huité tras tiroteo

El establecimiento presenta daños por impactos de bala tras los hechos violentos que dejaron ocho personas fallecidas.

Vía EFE

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