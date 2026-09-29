Clases suspendidas en Huité tras tiroteo

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este martes, 29 de septiembre, que se mantienen suspendidas las clases en la Escuela Urbana Mixta de Huité, Zacapa, como medida de resguardo de la comunidad educativa, luego de que un grupo armado ingresó disparando a las instalaciones el pasado domingo.
La cartera también informó que se está brindando el acompañamiento respectivo desde la Dirección Departamental de Educación de Zacapa y la franja de supervisión en el sector.
El centro educativo sufrió daños en la puerta principal tras los hechos violentos. Además, según documentaron las autoridades, las puertas y paredes del baño de niñas presentan perforaciones por el impacto de los proyectiles de arma de fuego.
Ante esta situación, el Mineduc aseguró que una comisión verifica el estado del inmueble para determinar la intervención y reparaciones que sean necesarias. Explicó que los trabajos se estarían realizando por medio del programa de remozamientos de centros educativos, que describió como una vía ágil.
Apoyo psicológico a estudiantes
En cuanto al apoyo psicológico a los estudiantes del centro, que aunque no se encontraban en una actividad escolar algunos de ellos sí presenciaron los hechos violentos, el ministerio informó que les estará brindando el apoyo con los programas específicos para esos casos.
Asimismo, por medio de los programas de prevención de violencia Cuida y Proesvi, se tendrá la intervención en la comunidad educativa y específicamente con los estudiantes y los docentes.
Hechos violentos cobraron ocho vidas
El pasado fin de semana, un grupo armado ingresó al municipio de Huité, Zacapa, y realizó ataques con arma de fuego en el campo de fútbol, donde se desarrollaba un encuentro deportivo. Alrededor de este recinto están ubicados los establecimientos de los diferentes niveles educativos.
También hubo disparos en la aldea La Oscurana y en el ingreso al municipio. Los tres escenarios fueron procesados por el Ministerio Público, que recabó más de 70 indicios balísticos que serán analizados como parte de la investigación.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7