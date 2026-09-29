Brendan Fraser regresa como Rick O'Connell en La Momia 4

Una de las aventuras más recordadas de finales de los años 90 prepara su regreso. Brendan Fraser volvió a ponerse en la piel de Rick O’Connell para La Momia 4 y las primeras fotografías desde el set permiten ver cómo lucirá el personaje casi tres décadas después de su debut.
El actor, de 57 años, fue fotografiado durante el rodaje en Inglaterra caracterizado como una versión más madura del aventurero que interpretó por primera vez en La Momia, estrenada en 1999.
Las fotografías publicadas por People muestran a Fraser con una chaqueta de cuero y un casco blanco mientras conduce un vehículo plateado y rojo de aspecto retro. La secuencia corresponde a unas pruebas de velocidad ambientadas en 1957.
Otros reportes ubican la filmación en Suffolk, Inglaterra, donde se grabaron las escenas relacionadas con el vehículo.
Brendan Fraser vuelve como Rick O'Connell
El regreso supone un salto temporal importante respecto a las primeras películas y las imágenes ofrecen las primeras pistas sobre la época en la que transcurrirá, al menos parcialmente, la nueva aventura.
Sin embargo, los responsables del proyecto mantienen en secreto la trama principal, por lo que todavía se desconoce qué llevará nuevamente a Rick O'Connell a enfrentarse a una aventura sobrenatural.
Fraser había anticipado meses atrás que se estaba preparando físicamente para retomar el personaje. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en mayo, el actor bromeó sobre el desafío de volver a ponerse en forma a los 57 años y adelantó que varios integrantes del elenco volverían a reunirse.
La cuarta entrega supone el regreso de Fraser a la franquicia después de La Momia: La tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008.
Rachel Weisz también regresa como Evelyn
Pero Rick O'Connell no estará solo. Rachel Weisz volverá a interpretar a Evelyn, personaje que no encarnaba desde El regreso de la momia, de 2001.
La actriz también fue fotografiada recientemente durante el rodaje en Londres. Las imágenes la muestran frente al Museo Británico con vestuario de época, incluyendo sombrero, chaqueta y una falda de lunares.
El regreso resulta especialmente esperado porque Fraser y Weisz no interpretaban juntos a Rick y Evelyn desde hace 25 años.
Weisz participó en La Momia de 1999 y El regreso de la momia de 2001, pero no regresó para la tercera película. En La Momia: La tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008, Maria Bello asumió el papel de Evelyn.
Ahora, Fraser y Weisz volverán a compartir pantalla como una de las parejas más recordadas de la saga de aventuras.
Más personajes originales estarán de vuelta
La nostalgia no terminará con los protagonistas.
John Hannah retomará el papel de Jonathan Carnahan, hermano de Evelyn, mientras que Oded Fehr volverá como Ardeth Bay. Kevin J. O'Connor también forma parte del reparto nuevamente como Beni Gabor, personaje que apareció en la primera película.
El reparto incorpora además a Michael Johnston y Numan Acar en nuevos papeles, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre sus personajes.
¿Quién dirige La Momia 4?
La nueva entrega estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo conocido como parte de Radio Silence y responsable de películas como Ready or Not y entregas recientes de Scream.
El guion está a cargo de David Coggeshall. Además de protagonizar la película, Brendan Fraser participa como productor ejecutivo.
Por ahora, Universal mantiene bajo reserva buena parte de la historia, por lo que las fotografías obtenidas durante el rodaje se han convertido en el primer vistazo importante a esta nueva etapa de la franquicia.
Una saga que comenzó en 1999
Brendan Fraser debutó como Rick O'Connell en La Momia, estrenada en 1999. La cinta presentó al aventurero junto a Evelyn Carnahan y su hermano Jonathan en una expedición que termina despertando accidentalmente al sacerdote egipcio Imhotep.
El éxito dio paso a El regreso de la momia en 2001, nuevamente con Fraser y Weisz como protagonistas.
Fraser regresó posteriormente para La Momia: La tumba del emperador Dragón en 2008, mientras que en 2017 Universal intentó reiniciar la franquicia con una película protagonizada por Tom Cruise.
La nueva producción recupera ahora a buena parte del elenco asociado con las primeras películas y devuelve a Fraser y Weisz a los personajes que ayudaron a convertir la saga en uno de los títulos de aventuras más populares de su época.