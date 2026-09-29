 TSE invertirá Q22 millones en nuevo modelo de ciberseguridad
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TSE prevé invertir Q22 millones para nuevo modelo de ciberseguridad permanente

La estrategia contempla fortalecer los controles internos, mejorar las prácticas de seguridad y crear una Subdirección General de Ciberseguridad.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala se prepara para las elecciones de 2027 con una robusta estrategia de ciberseguridad. Así lo confirmó el magistrado titular Kelvin Jiménez en una entrevista este martes, 29 de septiembre, en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, donde detalló los avances y desafíos del proceso electoral, incluyendo la inversión en tecnología.

Jiménez destacó que el TSE está implementando un modelo fortalecido en seguridad informática, no solo para el próximo proceso electoral sino como una constante institucional. Esta iniciativa busca prevenir ataques cibernéticos y proteger datos sensibles, así como fortalecer las capacidades internas para mitigar errores humanos.

El magistrado explicó que se está trabajando en la creación de una Subdirección General de Ciberseguridad, adscrita a la Dirección General de Informática, para abordar los desafíos de seguridad digital que "vinieron para quedarse".

Inversión millonaria y prevención de errores

La inversión en ciberseguridad asciende a alrededor de 22 millones de quetzales, un presupuesto que el TSE solicitó al Congreso de la República. Este monto no solo cubrirá las necesidades del proceso electoral del próximo año, sino que garantizará una mejora continua en la seguridad ética y digital de la institución.

El magistrado enfatizó la importancia de fortalecer la disciplina interna, promoviendo el cambio constante de contraseñas seguras y el uso responsable de las cuentas institucionales, ya que muchos fallos de seguridad digital se originan en prácticas inadecuadas.

El objetivo es claro: proteger la infraestructura digital y los datos del Tribunal Supremo Electoral frente a las crecientes amenazas cibernéticas, que pueden exponer a la población en general si no se manejan con la debida precaución y conocimiento.

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El software es propio del TSE y sustituirá al TREP.

TSE establece fecha para elecciones

El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer hace algunas semanas el cronograma para las Elecciones Generales 2027. La planificación está dividida en las siguientes fases:

  • Convocatoria a elecciones generales - 22 de enero 2027.
  • Campaña electoral - 29 de marzo 2027.
  • Elecciones generales - 27 de junio 2027.
  • Posible segunda vuelta - 22 de agosto.

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