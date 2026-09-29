 Secuestro de odontólogo: Juzgado dicta clausura provisional a favor de Alcázar Crespo
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Secuestro de odontólogo: Juzgado dicta clausura provisional a favor de Alcázar Crespo

El Ministerio Público tiene seis meses para ampliar la investigación relacionada a la presunta participación de Andrés Alcázar Crespo en el secuestro del odontólogo, Julio Martínez.

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El juez Eduardo Orozco resolvió clausura provisional a favor de Andrés Alcázar Crespo., Foto Omar Solís
El juez Eduardo Orozco resolvió clausura provisional a favor de Andrés Alcázar Crespo. / FOTO: Foto Omar Solís
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El Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió este martes 29 de septiembre, la clausura provisional a favor de Andrés Alcázar Crespo, señalado por presuntamente tener vínculos con el caso que se sigue por el secuestro del odontólogoJulio Martínez.

Durante la audiencia celebrada este martes, el Ministerio Público (MP) solicitó al juez Eduardo Orozco enviar a juicio a Andrés Alcázar Crespo, mientras que la defensa solicitó que no fuera enviado a juicio. 

El juez Orozco finalmente resolvió la clausura provisional a favor de Alcázar Crespo, y ordenó seis meses para ampliar las investigaciones del Ministerio Público.

El secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido hace más de un año, sigue generando incertidumbre.

Desde el instante en que se reportó el plagio, las autoridades desplegaron a su equipo especializado de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) con el objetivo de salvaguardar la integridad del profesional y prestar soporte tanto técnico como emocional a la familia afectada.

De acuerdo con el oficial Nelson Pichillá, jefe de la DEIC, se establecieron múltiples protocolos de seguridad y líneas de negociación, priorizando siempre la protección de la vida de la persona secuestrada. A pesar del pago de un considerable rescate, la víctima no fue devuelta, lo que mantiene la preocupación y la expectativa en toda la población.

Las declaraciones del jefe policial se dieron este jueves, 9 de julio, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde aseguró que continúan las diligencias en seguimiento de este caso.

Búsqueda activa y avances en el caso

La investigación señala que la estructura criminal, autodenominada "Escorpión", opera con una logística avanzada y ha sido objetivo de múltiples allanamientos en distintas locaciones. Recientemente, las fuerzas de seguridad capturaron a Andrés Alcázar Crespo, sexto integrante del grupo, en un residencial ubicado en el kilómetro 20.5 de la Ruta a Fraijanes.

Durante este procedimiento, se conoció que el detenido habría proporcionado y entregado los chips telefónicos con los que los secuestradores realizaron llamadas y enviaron mensajes para negociar el rescate.

Según el entrevistado, el sospechoso tenía un papel importante, colaboraba con suministro de información y actividades de vigilancia para la organización, además de ser encargado de la logística, captación y transmisión de información.

Pichillá relató que la operación para su aprehensión fue ejecutada sin resistencia, aunque los agentes estaban preparados para posibles enfrentamientos en varios puntos estratégicos, por lo que equipos policiales se mantuvieron en alerta durante horas previas al operativo.

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Con información de Omar Solís y Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*

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