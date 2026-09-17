 Secuestro de odontólogo: Juez otorga arresto domiciliario a Andrés Alcázar
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Secuestro de odontólogo: Juez otorga arresto domiciliario a Andrés Alcázar

Andrés Alcázar, el sexto detenido en seguimiento al secuestro del odontólogo Julio Martínez.

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Andrés Alcázar, vinculado con la desaparición del odontólogo Julio Martínez., Omar Solís/Emisoras Unidas
Andrés Alcázar, vinculado con la desaparición del odontólogo Julio Martínez. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió este jueves, 17 de septiembre, revocar la prisión preventiva y otorgar prisión domiciliaria a Andrés Alcázar Crespo, señalado por presuntamente tener vínculos con el caso que se sigue por el secuestro del odontólogo Julio Martínez.

Alcázar Crespo, acompañado de sus abogados defensores, asistieron a la audiencia de revisión de medidas de coerción en dicho Juzgado.

La defensa de Andrés Alcázar Crespo, solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo "B", la revisión de la prisión preventiva y la autorización del arresto domiciliario y control telemático.

El juez Eduardo Orozco resolvió revocar la prisión preventiva a Andrés Alcázar Crespo y dictó arresto domiciliario en los municipios de Guatemala, Santa Catarina Pínula y San José Pínula, prohibición de salir del país y comunicarse con personas vinculadas al proceso.

El secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido hace más de un año, sigue generando incertidumbre, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público continúan las investigaciones para esclarecer el paradero de la víctima.

Desde el instante en que se reportó el plagio, las autoridades desplegaron a su equipo especializado de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) con el objetivo de salvaguardar la integridad del profesional y prestar soporte tanto técnico como emocional a la familia afectada.

De acuerdo con el oficial Nelson Pichillá, jefe de la DEIC, se establecieron múltiples protocolos de seguridad y líneas de negociación, priorizando siempre la protección de la vida de la persona secuestrada. A pesar del pago de un considerable rescate, la víctima no fue devuelta, lo que mantiene la preocupación y la expectativa en toda la población.

Las declaraciones del jefe policial se dieron este jueves, 9 de julio, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde aseguró que continúan las diligencias en seguimiento de este caso.

Búsqueda activa y avances en el caso

La investigación señala que la estructura criminal, autodenominada "Escorpión", opera con una logística avanzada y ha sido objetivo de múltiples allanamientos en distintas locaciones. Recientemente, las fuerzas de seguridad capturaron a Andrés Alcázar Crespo, sexto integrante del grupo, en un residencial ubicado en el kilómetro 20.5 de la Ruta a Fraijanes.

Durante este procedimiento, se conoció que el detenido habría proporcionado y entregado los chips telefónicos con los que los secuestradores realizaron llamadas y enviaron mensajes para negociar el rescate.

Según el entrevistado, el sospechoso tenía un papel importante, colaboraba con suministro de información y actividades de vigilancia para la organización, además de ser encargado de la logística, captación y transmisión de información.

Pichillá relató que la operación para su aprehensión fue ejecutada sin resistencia, aunque los agentes estaban preparados para posibles enfrentamientos en varios puntos estratégicos, por lo que equipos policiales se mantuvieron en alerta durante horas previas al operativo.

Unión Europea desmiente a juez Orellana

El juez Fredy Orellana aseguró que las medidas restrictivas que le impusieron fueron levantadas; sin embargo continúan vigentes.

Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*

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