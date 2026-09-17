 Resident Evil: Récord Histórico y Elogios de la Crítica
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La nueva película de Resident Evil rompe un récord histórico y sorprende con elogios de la crítica

La nueva película de Resident Evil sorprendió a la crítica y consiguió un récord histórico para la franquicia, elevando las expectativas de los fanáticos del terror.

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Resident Evil / FOTO: Resident Evil
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La nueva película de Resident Evil llegó a los cines con una propuesta diferente a las anteriores entregas y rápidamente comenzó a llamar la atención por la respuesta que ha generado entre los especialistas. La cinta dirigida por Zach Cregger incluso consiguió marcar un nuevo hito para la popular franquicia de terror.

La producción se convirtió en la película de acción real de Resident Evil mejor valorada por la crítica en Rotten Tomatoes.  Al 17 de septiembre de 2026, la cinta registra un 96 % de aprobación con 116 reseñas contabilizadas, aunque esta cifra puede modificarse a medida que se incorporen nuevas opiniones.

El resultado representa un cambio importante frente a las anteriores películas de la saga, ya que ninguna había logrado superar el 40 % de aprobación en dicho agregador.  Durante sus primeras mediciones, la película llegó incluso al 97 % con 91 reseñas y superó el registro que tenía Sonic the Hedgehog 3, que alcanzaba el 86 %.

La nueva película de Resident Evil apuesta por una historia original ambientada en el universo creado a partir de los videojuegos de Capcom.  En esta ocasión, el protagonista es Bryan, interpretado por Austin Abrams, un repartidor médico que recibe la misión de entregar un misterioso paquete en el Hospital General de Raccoon City.

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Sin embargo, lo que parecía un trabajo rutinario termina convirtiéndose en una carrera por sobrevivir en medio de una ciudad devastada y rodeada de criaturas infectadas. Uno de los principales cambios está en que la producción no adapta directamente una historia conocida de los videojuegos ni recupera a los personajes principales de las películas anteriores, como Alice, interpretada por Milla Jovovich.

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Con apenas 90 minutos de duración, la cinta combina terror, acción, horror corporal, criaturas grotescas y algunos momentos de humor, con un ritmo acelerado que busca mantener la tensión prácticamente durante toda la película. Las primeras reseñas han destacado la combinación entre terror y entretenimiento. Algunos especialistas incluso han señalado que esta nueva versión ofrece una experiencia distinta a lo que tradicionalmente se esperaba de una película de Resident Evil.

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