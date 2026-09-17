 ¿Por qué los gatos lamen a las personas? Significado
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¿Por qué los gatos lamen a las personas? Esto significa cuando tu mascota lo hace

Si tu gato suele lamerte las manos, la cara o el cabello, este comportamiento puede tener varias explicaciones y no siempre significa lo mismo.

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Gatos / FOTO: Gatos
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Si alguna vez te has preguntado por qué los gatos lamen a las personas, debes saber que este comportamiento puede tener diferentes significados.  Aunque muchas personas lo interpretan simplemente como una muestra de cariño, especialistas en comportamiento y salud animal señalan que el lamido también puede estar relacionado con otras cosas.

Según se ha dado a conocer los lamidos son por el acicalamiento, la búsqueda de atención, la exploración de olores e incluso situaciones de estrés. Una de las principales razones es el acicalamiento social. Los gatos utilizan el lamido como una forma de aseo y de interacción con otros integrantes de su grupo.

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Cuando un felino lame a una persona con la que convive, puede estar trasladando ese comportamiento a su relación con los humanos. De acuerdo con especialistas citados por Infobae, este tipo de interacción puede contribuir al fortalecimiento del vínculo social.

Organizaciones dedicadas al bienestar felino también relacionan el lamido con muestras de afecto y cercanía. Otra posibilidad es que el gato haya aprendido que lamer genera una respuesta. Si después de hacerlo recibe caricias, palabras o atención, puede repetir la conducta porque la asocia con una experiencia positiva.

Más sobre las acciones de tu gato

¿Por qué mi gato me lame las manos, la cara o el cabello? El lugar donde el gato decide lamer también puede ofrecer algunas pistas. Las manos concentran una gran variedad de olores, especialmente después de tocar alimentos u objetos. Por eso, el animal puede sentirse atraído por esos aromas y utilizar el lamido como una manera de explorar.

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Cuando lame la cara, puede tratarse de una conducta relacionada con la confianza y el contacto cercano. En cambio, el cabello puede llamar su atención por su textura o por los olores provenientes del champú y otros productos.

También existe una explicación relacionada con el olor. Los gatos utilizan las señales olfativas para reconocer personas y espacios familiares, por lo que compartir olores puede formar parte de sus interacciones sociales.

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