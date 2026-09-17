Entrevista a Amarini Villatoro, clasificación de Cartaginés

Amarini Villatoro logró anoche una clasificación histórica para el Club Sport Cartaginés de Costa Rica en la Copa Centroamericana 2026 tras superar en la fase de cuartos de final al Deportivo Saprissa (5-4 en lo global), también costarricense, e instalarse en las semifinales del torneo centroamericano y de paso clasificarse a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf (2027), la competición más relevante para los clubes de la región de Concacaf.
El técnico guatemalteco atendió esta tarde a las voces de El Mejor Equipo durante la emisión del Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala, y en la entrevista dejó saber su sentir tras el histórico partido hecho anoche. "Fue una serie bonita para el espectador, sufrida y estresante para uno que está dentro, pero gracias a Dios se logró el objetivo al final. Esos minutos finales, se sufrieron demasiado, se estresa uno demasiado. Termina el partido y uno se queda sin ganas de nada. Después de la adrenalina, celebramos y ya tranquilos y nos preparamos a trabajar", dijo Amarino Villatoro.
El estratega guatemalteco también destacó la unión del grupo, un aspecto que ha sido vital para conseguir buenos resultados, no solo en la liga costarricense, sino que también en la Copa Centroamericana 2026. "Yo veo un equipo comprometido por todas las partes y muy unido. Están claros en los objetivos que se tienen. No hemos ganado nada, pero al final es un pasito importante. En la historia de torneos internacionales, Cartaginés nunca le había podido ganar al Saprissa, ni se le había ganado una eliminatoria directa, y anoche se logró, y eso es algo importante para la historia del club", reconoció Amarino Villatoro.
Similitudes del Xelajú finalista y el Cartaginés semifinalista
Durante la entrevista, se le preguntó a Amarini Villatoro cuáles eran las similitudes del Xelajú y del Cartaginés, el primero, un equipo guatemalteco al cual lo llevó al subcampeonato de la Copa Centroamericana 2025, y el equipo costarricense que hoy se prepara para jugar una semifinal del certamen centroamericano.
"Tienen similitud en la resiliencia, el poder remar contra la corriente. Con Xelajú fue algo parecido en cuartos de final, semifinales; goles de último minuto, polémicas, marcadores contra las cuerdas, y siempre el Xelajú fue resiliente, siempre la buscó, siempre tuvo poder de respuesta y mentalidad fuerte. Creo que con este Cartaginés también sufrimos y estuvimos contra la pared, y le dimos vuelta a la serie en los últimos 15 minutos con una mentalidad fuerte, con sentido de resiliencia y fortaleza mental para poder cerrar la llave", explicó Amarini Villatoro.
Su sueño por cumplir
A Amarini Villatoro se le consultó si tenía algún sueño de poder dirigir en otro mercando y su respuesta fue la siguiente: "Uno tiene sueños y objetivos, algunos se pueden cumplir otros no, pero cualquier objetivo inicia por un sueño, y me gustaría dirigir en Sudamérica y en Asia, la verdad si me gustaría salir del entorno centroamericano. Los tiempos de Dios son perfectos y si tiene que pasar va a pasar y sino seguir trabajando para que pase".
Para terminar la entrevista, Amarini Villatoro recordó que la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana 2026 se logró gracias a su aporte, el apoyo de cuerpo técnico y en sí por todo el esfuerzo del plantel de Cartaginés.
*Entrevista desde el minuto 01:21:05 horas del Facebook Live.