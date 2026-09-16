 Amarini Villatoro lleva al Cartaginés a semifinales
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Amarini Villatoro conduce al Cartaginés a semifinales de Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco hace historia en Costa Rica y los “Brumosos” buscarán su boleto a la final del torneo centroamericano.

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Amarini Villatoro condujo al Cartaginés a semifinales de Copa Centroamericana 2026
Amarini Villatoro condujo al Cartaginés a semifinales de Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Club Sport Cartaginés
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El Cartaginés costarricense, del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 al vencer al Saprissa por 3-2 (5-4 global) en un intenso partido que se definió en los últimos minutos con un penalti.

Con goles del mexicano José de Jesús González, de Diego Mesén y de Bernal Alfaro, el Cartaginés consiguió el boleto a las semifinales del torneo regional por primera vez, y dejó en el camino al también costarricense Saprissa, que no supo mantener la victoria momentánea de 1-2 que estaba obteniendo con las anotaciones de Orlando Sinclair y del panameño Fidel Escobar.

Con su victoria, el Cartaginés enfrentará en las semifinales de la Copa Centroamericana al equipo que resulte vencedor de la serie entre el Luis Ángel Firpo salvadoreño y el Olimpia hondureño.

Partidazo

Tras el 2-2 de la ida y con el gol visitante como criterio de desempate, el Saprissa saltó al campo del estadio José Rafael 'Fello' Meza, casa del Cartaginés, con el objetivo de marcar un gol rápido para recuperar la ventaja en la serie, pero no tuvo la claridad para concretar algunas de las jugadas que creó por los costados con los extremos Gerson Torres y el cubano Luis Paradela.

Fue un cuarto de hora de dominio saprissista sin premio, lo que dio paso a un mayor control del Cartaginés que poco a poco fue encontrando el espacio para que Claudio Montero y el mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández construyeran jugadas de peligro.

En una de esas jugadas, al minuto 22, Montero lanzó un pase al área, Hernández dejó pasar el balón entre sus piernas y el atacante mexicano José de Jesús González abrió el marcador con un tiro raso pegado al vertical.

El Saprissa, del entrenador Hernán Medford, sintió el golpe, pero pudo reaccionar al cierre del primer tiempo cuando al 45 empató con un remate de cabeza del delantero Orlando Sinclair.

Dramático desenlace

Al minuto 57 el Saprissa consiguió darle vuelta al marcador en una jugada a balón parado que el zaguero Fidel Escobar convirtió en gol con un poderoso remate de derecha.

El cubano Paradela tuvo el tercero para liquidar la serie cuando se quedó solo frente al portero Kevin Briceño, pero remató muy flojo y entregó la pelota fácil al guardameta. Al cierre esa ocasióin fallada le costaría muy caro al Saprissa.

Pocos minutos después, al 77, el zaguero Diego Mesén ganó un balón aéreo y empató el partido con un hermoso cabezazo que dejó estático al portero Abraham Madriz.

Cuando parecía que la serie iba a alargarse a tiempos extras, el cubano Paradela cometió un penalti que el centrocampista Bernald Alfaro transformó en gol al minuto 88 para el 3-2 que fue definitivo.

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Cartaginés clasifica a semifinales de Copa Centroamericana - @Cartagines

*Información EFE.

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